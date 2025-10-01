"لضرورة إجراء الانتخابات في موعدها".. عون يتابع التحضيرات مع الحجار

اطلع رئيس الجمهورية ، من والبلديات ، على التحضيرات الجارية في وحدات الوزارة للانتخابات النيابية المقبلة، مؤكداً ضرورة إجرائها في موعدها المحدّد خلال شهر أيار المقبل.

