27
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
21
o
زحلة
23
o
بعلبك
8
o
بشري
24
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هاني يزور جنبلاط.. دعم مبادرات لمصلحة المزارعين
Lebanon 24
01-10-2025
|
03:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، رئيس
الحزب التقدمي الاشتراكي
النائب تيمور
جنبلاط
في كليمنصو.
Advertisement
رافقه وفد من فريق عمله، بحضور مستشار النائب جنبلاط حسام حرب.
وبحسب البيان الذي صدر بعد اللقاء، تم "عرض شامل للخطط والبرامج التي تعمل عليها
وزارة الزراعة
لدعم المزارعين وتعزيز صمودهم، ولا سيما في ما يتعلق بالاستراتيجيات المستدامة لتطوير الإنتاج المحلي، وفتح أسواق جديدة للتصدير، وتحديث البنى التحتية الزراعية بما يواكب حاجات المزارعين والمجتمع الريفي".
وشدد النائب
جنبلاط على
دعم "التقدمي" و"اللقاء
الديمقراطي
" لكل مبادرة تصبّ في مصلحة المزارعين وتضمن تنمية الريف اللبناني"، مثمّناً "الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة بقيادة الوزير هاني، ومؤكداً الاستعداد للتعاون في كل ما من شأنه تعزيز هذا القطاع الحيوي".
من جهته
، أكد الوزير هاني على "أهمية الشراكة بين الوزارات والكتل النيابية لدعم القطاع الزراعي باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني والأمن الغذائي"، مشيراً إلى أن "الوزارة تعتمد مقاربة تكاملية مع مختلف الجهات الرسمية والقطاع الخاص لتأمين حلول عملية للتحديات القائمة".
اختتم اللقاء "بتأكيد متابعة التواصل والتنسيق بين الطرفين لما فيه مصلحة الزراعة
اللبنانية
والاقتصاد الوطني عموماً".
مواضيع ذات صلة
لقاء نقابي في مصلحة زراعة بعلبك الهرمل لمتابعة شؤون المزارعين
Lebanon 24
لقاء نقابي في مصلحة زراعة بعلبك الهرمل لمتابعة شؤون المزارعين
01/10/2025 11:31:01
01/10/2025 11:31:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي بحث مع وزير الزراعة في الديمان سبل دعم المزارعين وتطوير الإنتاج
Lebanon 24
الراعي بحث مع وزير الزراعة في الديمان سبل دعم المزارعين وتطوير الإنتاج
01/10/2025 11:31:01
01/10/2025 11:31:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي استقبل رباب الصدر ويشيد بمبادرة دعم المحتاجين
Lebanon 24
الراعي استقبل رباب الصدر ويشيد بمبادرة دعم المحتاجين
01/10/2025 11:31:01
01/10/2025 11:31:01
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنجيه يواكب ماراثون "المرده": دعم دائم للمبادرات الشبابية والرياضية
Lebanon 24
فرنجيه يواكب ماراثون "المرده": دعم دائم للمبادرات الشبابية والرياضية
01/10/2025 11:31:01
01/10/2025 11:31:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الحزب التقدمي الاشتراكي
وزارة الزراعة
الحزب التقدمي
الديمقراطي
رئيس الحزب
جنبلاط على
الاشتراكي
اللبنانية
تابع
قد يعجبك أيضاً
من جنوب لبنان: اللاعبة فاطمة نابلسي تصنع إنجازًا نسائيًا تاريخيًا
Lebanon 24
من جنوب لبنان: اللاعبة فاطمة نابلسي تصنع إنجازًا نسائيًا تاريخيًا
04:30 | 2025-10-01
01/10/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار في منطقة جوسية الحدودية على الحدود اللبنانية ـ السورية
Lebanon 24
انفجار في منطقة جوسية الحدودية على الحدود اللبنانية ـ السورية
04:21 | 2025-10-01
01/10/2025 04:21:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"تحالف ثابت"
Lebanon 24
"تحالف ثابت"
04:15 | 2025-10-01
01/10/2025 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الضمان الاجتماعي يلاحق شركات تزوير تسجيل الأجراء
Lebanon 24
الضمان الاجتماعي يلاحق شركات تزوير تسجيل الأجراء
04:11 | 2025-10-01
01/10/2025 04:11:22
Lebanon 24
Lebanon 24
قاصر تعرّض لهجوم من كلب شارد في الكورة.. ومُناشدات من قبل الأهالي
Lebanon 24
قاصر تعرّض لهجوم من كلب شارد في الكورة.. ومُناشدات من قبل الأهالي
04:10 | 2025-10-01
01/10/2025 04:10:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزة أرضية تضرب لبنان.. شعر بها سكان هذه المنطقة
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب لبنان.. شعر بها سكان هذه المنطقة
14:19 | 2025-09-30
30/09/2025 02:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
30/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... تعديل رسوم السجل العدليّ لهؤلاء
Lebanon 24
بالصورة... تعديل رسوم السجل العدليّ لهؤلاء
08:13 | 2025-09-30
30/09/2025 08:13:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يسحب "فتيل الإنفجار".. الأمن قبل أي شيء
Lebanon 24
بري يسحب "فتيل الإنفجار".. الأمن قبل أي شيء
12:00 | 2025-09-30
30/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة سوفييتية سابقة ترسل رسالة إلى بوتين.. موقع فرنسي يكشف مضمونها
Lebanon 24
دولة سوفييتية سابقة ترسل رسالة إلى بوتين.. موقع فرنسي يكشف مضمونها
10:30 | 2025-09-30
30/09/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:30 | 2025-10-01
من جنوب لبنان: اللاعبة فاطمة نابلسي تصنع إنجازًا نسائيًا تاريخيًا
04:21 | 2025-10-01
انفجار في منطقة جوسية الحدودية على الحدود اللبنانية ـ السورية
04:15 | 2025-10-01
"تحالف ثابت"
04:11 | 2025-10-01
الضمان الاجتماعي يلاحق شركات تزوير تسجيل الأجراء
04:10 | 2025-10-01
قاصر تعرّض لهجوم من كلب شارد في الكورة.. ومُناشدات من قبل الأهالي
04:09 | 2025-10-01
الخميس.. المرحلة الثالثة من العودة المنظمة للنازحين السوريين
فيديو
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
01/10/2025 11:31:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
01/10/2025 11:31:01
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
01/10/2025 11:31:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24