من جنوب لبنان: اللاعبة فاطمة نابلسي تصنع إنجازًا نسائيًا تاريخيًا

في قلب الجنوب اللبناني، وعلى وقع صخب الجماهير وهتافاتهم، شهدت بطولة Boyka Professional Cup (BPC) للملاكمة حدثًا تاريخيًا استثنائيًا. البطولة، التي نظّمها المدرّب هادي تكريمًا للشهيد نبيل الجندي "بويكا"، مؤسس نادي "بويكا" الذي استشهد في الحرب الأخيرة على ، كانت مزيجًا من القوّة والإرادة ورسالة صمود تتجاوز حدود الرياضة.

Advertisement

ضمّت البطولة 17 نزالًا بمستوى مميّز، منها 5 نزالات رئيسية (Main Event)، وبرزت اللاعبة الدولية فاطمة نابلسي بين النزالات الكبرى، لتقف على الحلبة كرمز للمرأة في الملاكمة. ولم يقتصر إنجازها على المشاركة فحسب، بل توّجت بحزام البطولة والكأس، إضافةً إلى المكافأة المالية التي بلغت 30 مليون ، ليصبح فوزها رمزًا لانتصار المرأة اللبنانية في الرياضات القتالية. ضمّت البطولة 17 نزالًا بمستوى مميّز، منها 5 نزالات رئيسية (Main Event)، وبرزت اللاعبة الدولية فاطمة نابلسي بين النزالات الكبرى، لتقف على الحلبة كرمز للمرأة في الملاكمة. ولم يقتصر إنجازها على المشاركة فحسب، بل توّجت بحزام البطولة والكأس، إضافةً إلى المكافأة المالية التي بلغت 30 مليون ، ليصبح فوزها رمزًا لانتصار المرأة اللبنانية في الرياضات القتالية.



ولم تكتفِ فاطمة بالمنافسة في الحلبة، بل حملت معها رسالة لكل فتاة لبنانية: "هذه الرياضة ليست حكرًا على الرجال، فكل فتاة قادرة على ممارستها كهواية، لتكتسب القوّة والثقة في نفسها".



وفي حديثٍ لـ " "، أشارت نابلسي إلى فوائد الملاكمة للنساء وكيف تبني الشخصية والقوّة الداخلية: "الملاكمة تمنح المرأة إرادة صلبة وصمودًا نفسيًا، وتعزّز قدرتها على مواجهة التحدّيات اليومية بثقةٍ وعزيمة. كما تساعد في تحسين الصحة البدنية والعقلية، وتكسر الصور النمطية التي تحدّ من دور المرأة في المجتمع"، وأضافت: "كما تمنح الملاكمة مهارات عمليّة للدفاع عن النفس، لا سيما في مجتمع يواجه التحرّش والخطف، وتعلّم الانضباط والإصرار، لتصبح كل لحظة تدريب خطوة نحو القوّة والاستقلالية".