لبنان

من جنوب لبنان: اللاعبة فاطمة نابلسي تصنع إنجازًا نسائيًا تاريخيًا

إيناس القشاط - Inass El Kashat

Lebanon 24
01-10-2025 | 04:30
في قلب الجنوب اللبناني، وعلى وقع صخب الجماهير وهتافاتهم، شهدت بطولة Boyka Professional Cup (BPC) للملاكمة حدثًا تاريخيًا استثنائيًا. البطولة، التي نظّمها المدرّب هادي علوية تكريمًا للشهيد نبيل الجندي "بويكا"، مؤسس نادي "بويكا" الذي استشهد في الحرب الأخيرة على لبنان، كانت مزيجًا من القوّة والإرادة ورسالة صمود تتجاوز حدود الرياضة.
ضمّت البطولة 17 نزالًا بمستوى مميّز، منها 5 نزالات رئيسية (Main Event)، وبرزت اللاعبة الدولية فاطمة نابلسي بين النزالات الكبرى، لتقف على الحلبة كرمز للمرأة اللبنانية في الملاكمة. ولم يقتصر إنجازها على المشاركة فحسب، بل توّجت بحزام البطولة والكأس، إضافةً إلى المكافأة المالية التي بلغت 30 مليون ليرة لبنانية، ليصبح فوزها رمزًا لانتصار المرأة اللبنانية في الرياضات القتالية.
 

ولم تكتفِ فاطمة بالمنافسة في الحلبة، بل حملت معها رسالة لكل فتاة لبنانية: "هذه الرياضة ليست حكرًا على الرجال، فكل فتاة قادرة على ممارستها كهواية، لتكتسب القوّة والثقة في نفسها".

وفي حديثٍ لـ "لبنان24"، أشارت نابلسي إلى فوائد الملاكمة للنساء وكيف تبني الشخصية والقوّة الداخلية: "الملاكمة تمنح المرأة إرادة صلبة وصمودًا نفسيًا، وتعزّز قدرتها على مواجهة التحدّيات اليومية بثقةٍ وعزيمة. كما تساعد في تحسين الصحة البدنية والعقلية، وتكسر الصور النمطية التي تحدّ من دور المرأة في المجتمع"، وأضافت: "كما تمنح الملاكمة مهارات عمليّة للدفاع عن النفس، لا سيما في مجتمع يواجه التحرّش والخطف، وتعلّم الانضباط والإصرار، لتصبح كل لحظة تدريب خطوة نحو القوّة والاستقلالية".
 


وتابعت فاطمة: "أما على المستوى الشخصي، فالملاكمة هي حلم أعمل على تحقيقه بمفردي، دون مدرّب، بالإرادة والعمل الجاد. وأؤمن أن الطموح وحده قادر على تحويل الأحلام إلى واقع، وأن كل إنجاز على الحلبة يعكس روح الإرادة والعزيمة".

إنجاز فاطمة نابلسي يضيء الطريق لكل فتاة لبنانية، ويثبت أن المرأة قادرة على القتال، الفوز، وتحقيق أحلامها مهما كانت الصعاب. من قلب الجنوب إلى أبعد الحدود، رسالتها وصلت: القوّة والشجاعة لا جنس لهما، والطموح لا يعرف المستحيل.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
إيناس القشاط - Inass El Kashat

