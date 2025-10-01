Advertisement

لبنان

"العدالة والسينما": حوار مفتوح بين القانون والفن في لبنان

Lebanon 24
01-10-2025 | 03:38
A-
A+
Doc-P-1423854-638949123803654028.png
Doc-P-1423854-638949123803654028.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أطلقت وزارة العدل اللبنانية بالشراكة مع المعهد الفرنسي ومتروبوليس، أولى فعاليات سلسلة عروض "العدالة والسينما"، بحضور عدد كبير من القضاة والمحامين والأكاديميين وطلاب الجامعات وممثلين عن المجتمع المدني. وقد افتُتح البرنامج بعرض فيلم Les risques du métier للمخرج أندريه كايّات وبطولة جاك بريل، تلاه نقاش حول مفهوم العدالة في لبنان مقارنة بالمعايير الفرنسية.
Advertisement

شارك وزير العدل عادل نصّار في الحوار، مؤكداً أن الهدف من البرنامج هو تعزيز وعي المواطنين بدور القاضي، وكذلك تذكير القضاة بوزر مسؤولياتهم الثقيلة. وأوضح أن كل قرار قضائي يحمل في طياته مخاطر ونتائج إنسانية، وأن القاضي يجب أن يحسم قضاياه بناءً على الملف فقط، بعيدًا عن أي ضغوط خارجية.

وأضاف نصّار: "استقلالية القضاء لا تعني فقط التحرر من النفوذ السياسي، بل تشمل أيضاً مواجهة الضغط الإعلامي والرأي العام ووسائل التواصل الاجتماعي، التي خلقت ثقافة جديدة يمكن أن تؤثر على الحكم." واستشهد بمحامي بول لومبار وأديب ألبير كامو، مؤكدًا على ضرورة فصل العاطفة عن العدالة ووجوب أن يكون القاضي صمًّا أمام أي تأثير خارجي.

وختم الوزير بالتأكيد على أن بناء العدالة مسؤولية جماعية، يجب أن يحترم فيها الرأي العام والإعلام حدود النقد، مع حماية سمعة القضاء والقضاة.

يستمر برنامج "العدالة والسينما" لمدة أربعة أيام، بالتناوب بين صالات متروبوليس ومونتاني، في إطار حوار مفتوح يربط بين عالم السينما والعدالة ويتيح المشاركة للجميع.
مواضيع ذات صلة
"بلدية بيروت بين الواقع والطموح": نقاش مفتوح حول أزمات العاصمة
lebanon 24
01/10/2025 13:32:13 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان ساحة مفتوحة أمام حركة "المندوبين الساميين"
lebanon 24
01/10/2025 13:32:13 Lebanon 24 Lebanon 24
عضو المجلس السياسي لحزب الله غالب أبو زينب: كل الخطوط مفتوحة للحوار بالنسبة لنا (الجزيرة)
lebanon 24
01/10/2025 13:32:13 Lebanon 24 Lebanon 24
"سينما الكوليزيه" تعود للحياة مع انطلاق مهرجان لبنان المسرحي الدولي
lebanon 24
01/10/2025 13:32:13 Lebanon 24 Lebanon 24

المجتمع المدني

المعهد الفرنسي

طلاب الجامعات

وزارة العدل

اللبنانية

الفرنسية

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:19 | 2025-10-01
06:14 | 2025-10-01
06:04 | 2025-10-01
06:00 | 2025-10-01
05:54 | 2025-10-01
05:51 | 2025-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24