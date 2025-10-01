28
"العدالة والسينما": حوار مفتوح بين القانون والفن في لبنان
01-10-2025
03:38
أطلقت
وزارة العدل
اللبنانية
بالشراكة مع
المعهد الفرنسي
ومتروبوليس، أولى فعاليات سلسلة عروض "العدالة والسينما"، بحضور عدد كبير من القضاة والمحامين والأكاديميين وطلاب الجامعات وممثلين عن
المجتمع المدني
. وقد افتُتح البرنامج بعرض فيلم Les risques du métier للمخرج أندريه كايّات وبطولة جاك بريل، تلاه نقاش حول مفهوم العدالة في
لبنان
مقارنة بالمعايير
الفرنسية
.
شارك وزير العدل عادل نصّار في الحوار، مؤكداً أن الهدف من البرنامج هو تعزيز وعي المواطنين بدور القاضي، وكذلك تذكير القضاة بوزر مسؤولياتهم الثقيلة. وأوضح أن كل قرار قضائي يحمل في طياته مخاطر ونتائج إنسانية، وأن القاضي يجب أن يحسم قضاياه بناءً على الملف فقط، بعيدًا عن أي ضغوط خارجية.
وأضاف نصّار: "استقلالية
القضاء
لا تعني فقط التحرر من النفوذ السياسي، بل تشمل أيضاً مواجهة الضغط الإعلامي والرأي العام ووسائل التواصل الاجتماعي، التي خلقت ثقافة جديدة يمكن أن تؤثر على الحكم." واستشهد بمحامي بول لومبار وأديب ألبير كامو، مؤكدًا على ضرورة فصل العاطفة عن العدالة ووجوب أن يكون القاضي صمًّا أمام أي تأثير خارجي.
وختم الوزير بالتأكيد على أن بناء العدالة مسؤولية جماعية، يجب أن يحترم فيها الرأي العام والإعلام حدود النقد، مع حماية سمعة القضاء والقضاة.
يستمر برنامج "العدالة والسينما" لمدة أربعة أيام، بالتناوب بين صالات متروبوليس ومونتاني، في إطار حوار مفتوح يربط بين عالم السينما والعدالة ويتيح المشاركة للجميع.
