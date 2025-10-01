توقيف مروّجي مخدرات في الشمال وضبط أكثر من 4 كلغ حشيشة

Advertisement

أصدرت – العامة بياناً أعلنت فيه عن متابعة يومية تقوم بها القطعات المختصة لمكافحة عمليات ترويج المخدرات في مختلف المناطق ، حيث توافرت معلومات لدى حول قيام شخصين مجهولين بترويج مواد مخدرة في مناطق من محافظة .باشرت عناصر الشعبة الإجراءات الميدانية والاستعلامية لتحديد المشتبه فيهما، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكّنت من تحديد هويتهما، وهما: ن. أ. (مواليد 1986، لبناني) و أ. ن. (مواليد 2001، لبناني).في تاريخ 24/9/2025، وبعد رصد دقيق ومراقبة مستمرة، تمكنت دوريات الشعبة من توقيفهما في عملية متزامنة في ، وضبطت بحوزة الثاني كيساً يحتوي على حوالي 4.3 كغ من مادة حشيشة الكيف.وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما من ترويج المخدرات، وقد أُجري المقتضى القانوني بحقهما وسُلّما مع المضبوطات إلى المرجع المعني، عملاً بإشارة المختص.وأكدت المديرية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها المتواصلة لحماية ومكافحة انتشار المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، في إطار متابعة يومية ومستمرة لكل عمليات الترويج والتعاطي.