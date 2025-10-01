Advertisement

لبنان

توقيف مروّجي مخدرات في الشمال وضبط أكثر من 4 كلغ حشيشة

Lebanon 24
01-10-2025 | 04:02
أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخليشعبة العلاقات العامة بياناً أعلنت فيه عن متابعة يومية تقوم بها القطعات المختصة لمكافحة عمليات ترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، حيث توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخصين مجهولين بترويج مواد مخدرة في مناطق من محافظة الشمال.
باشرت عناصر الشعبة الإجراءات الميدانية والاستعلامية لتحديد المشتبه فيهما، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكّنت من تحديد هويتهما، وهما: ن. أ. (مواليد 1986، لبناني) و أ. ن. (مواليد 2001، لبناني).

في تاريخ 24/9/2025، وبعد رصد دقيق ومراقبة مستمرة، تمكنت دوريات الشعبة من توقيفهما في عملية متزامنة في جبل محسن، وضبطت بحوزة الثاني كيساً يحتوي على حوالي 4.3 كغ من مادة حشيشة الكيف.

وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما من ترويج المخدرات، وقد أُجري المقتضى القانوني بحقهما وسُلّما مع المضبوطات إلى المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص.

وأكدت المديرية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها المتواصلة لحماية المجتمع اللبناني ومكافحة انتشار المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، في إطار متابعة يومية ومستمرة لكل عمليات الترويج والتعاطي.
 
