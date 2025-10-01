28
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
25
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
27
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
10
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الخولي: تجاهل ملف النزوح السوري يمثل تهديداً لسيادة لبنان
Lebanon 24
01-10-2025
|
04:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة
النازحين
السوريين، النقيب مارون الخولي، أنّ وصول الوفد السوري إلى
لبنان
لمناقشة ملفات ثانوية مثل ملف الموقوفين السوريين والإسلاميين في
سجن رومية
، مع تجاهل ملف النزوح الذي يشكل أكبر عبء على لبنان، يُعد "استخفافاً بمعاناة اللبنانيين والنازحين معاً، وتحدياً مباشراً لسيادة
الدولة اللبنانية
".
Advertisement
وأكد الخولي أن الحكومة
السورية
تفرض جدول أولويات يخدم مصالحها الداخلية، وتهدف إلى تسجيل إنجاز سياسي من خلال الإفراج عن بعض الموقوفين لتصويره نصراً أمام جمهورها، في وقت تتجاهل فيه المأساة الحقيقية المتمثلة بوجود مليوني نازح سوري في لبنان، 95% منهم يعيشون تحت خط الفقر وفي ظروف إنسانية أقرب إلى الكارثة.
وأشار الخولي إلى أن
الحكومة اللبنانية
تستسلم لهذه الهيمنة، وتسمح بتجزئة الملفات على حساب المصلحة الوطنية، ما يجعلها شريكة في تعميق المأساة بدلاً من مواجهتها بجرأة، مؤكداً أن
النقاش
حول الموقوفين لا يمكن أن يحل محل النقاش حول ملف النزوح، بل يشكل غطاءً سياسياً يخدم النظام السوري لإظهار القوة أمام أنصاره.
وختم مطالباً الدولة
اللبنانية
بوقف الارتهان لدمشق، ووضع ملف عودة النازحين السوريين كأولوية مطلقة على طاولة أي حوار أو مفاوضات، باعتباره القضية الوطنية الأولى للبنان اليوم، فلا سيادة للبنان ولا استقرار له قبل حل هذه الكارثة.
مواضيع ذات صلة
الخولي عن التهديدات العشائرية السورية للبنان: انتهاك صارخ للسيادة
Lebanon 24
الخولي عن التهديدات العشائرية السورية للبنان: انتهاك صارخ للسيادة
01/10/2025 13:34:35
01/10/2025 13:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الخولي: إلغاء زيارة الوفد السوري انتصار للسيادة
Lebanon 24
الخولي: إلغاء زيارة الوفد السوري انتصار للسيادة
01/10/2025 13:34:35
01/10/2025 13:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية أوزباكستان: تهديد سيادة قطر يمثل اعتداء على السلام في الشرق الأوسط
Lebanon 24
وزير خارجية أوزباكستان: تهديد سيادة قطر يمثل اعتداء على السلام في الشرق الأوسط
01/10/2025 13:34:35
01/10/2025 13:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
النزوح السوري الى لبنان يتواصل
Lebanon 24
النزوح السوري الى لبنان يتواصل
01/10/2025 13:34:35
01/10/2025 13:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة اللبنانية
الدولة اللبنانية
سجن رومية
اللبنانية
النازحين
الإسلام
السورية
إسلامي
تابع
قد يعجبك أيضاً
جعجع: الأمن العام يمارس ممارسات بوليسية
Lebanon 24
جعجع: الأمن العام يمارس ممارسات بوليسية
06:19 | 2025-10-01
01/10/2025 06:19:39
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة التربية تتابع درس اقتراح تعديل قانون تنظيم الأقساط المدرسية
Lebanon 24
لجنة التربية تتابع درس اقتراح تعديل قانون تنظيم الأقساط المدرسية
06:14 | 2025-10-01
01/10/2025 06:14:44
Lebanon 24
Lebanon 24
محطات ومغاسل غير مرخصة... ومناشدة
Lebanon 24
محطات ومغاسل غير مرخصة... ومناشدة
06:04 | 2025-10-01
01/10/2025 06:04:24
Lebanon 24
Lebanon 24
خلافات قانون الانتخاب تتمدد.. هل تهدد الاستحقاق النيابي المقبل؟
Lebanon 24
خلافات قانون الانتخاب تتمدد.. هل تهدد الاستحقاق النيابي المقبل؟
06:00 | 2025-10-01
01/10/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جهود للحد من تلوث نهر الليطاني عبر مشاريع صرف صحي متقدمة
Lebanon 24
جهود للحد من تلوث نهر الليطاني عبر مشاريع صرف صحي متقدمة
05:54 | 2025-10-01
01/10/2025 05:54:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزة أرضية تضرب لبنان.. شعر بها سكان هذه المنطقة
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب لبنان.. شعر بها سكان هذه المنطقة
14:19 | 2025-09-30
30/09/2025 02:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
30/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... تعديل رسوم السجل العدليّ لهؤلاء
Lebanon 24
بالصورة... تعديل رسوم السجل العدليّ لهؤلاء
08:13 | 2025-09-30
30/09/2025 08:13:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يسحب "فتيل الإنفجار".. الأمن قبل أي شيء
Lebanon 24
بري يسحب "فتيل الإنفجار".. الأمن قبل أي شيء
12:00 | 2025-09-30
30/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة سوفييتية سابقة ترسل رسالة إلى بوتين.. موقع فرنسي يكشف مضمونها
Lebanon 24
دولة سوفييتية سابقة ترسل رسالة إلى بوتين.. موقع فرنسي يكشف مضمونها
10:30 | 2025-09-30
30/09/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:19 | 2025-10-01
جعجع: الأمن العام يمارس ممارسات بوليسية
06:14 | 2025-10-01
لجنة التربية تتابع درس اقتراح تعديل قانون تنظيم الأقساط المدرسية
06:04 | 2025-10-01
محطات ومغاسل غير مرخصة... ومناشدة
06:00 | 2025-10-01
خلافات قانون الانتخاب تتمدد.. هل تهدد الاستحقاق النيابي المقبل؟
05:54 | 2025-10-01
جهود للحد من تلوث نهر الليطاني عبر مشاريع صرف صحي متقدمة
05:51 | 2025-10-01
التحقيق مع موظف في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.. بماذا اعترف؟
فيديو
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
01/10/2025 13:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
01/10/2025 13:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
01/10/2025 13:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24