Advertisement

لبنان

الخميس.. المرحلة الثالثة من العودة المنظمة للنازحين السوريين

Lebanon 24
01-10-2025 | 04:09
A-
A+
Doc-P-1423868-638949138554512582.png
Doc-P-1423868-638949138554512582.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت المديرية العامة للأمن العام أن المرحلة الثالثة من خطة الحكومة اللبنانية المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين ستنظم عبر مركز المصنع الحدودي مع سوريا، بالتنسيق مع الدولة السورية وبالإشتراك مع منظمات دولية وإنسانية، بما فيها UNHCR و IOM والصليب الأحمر اللبناني، وذلك لضمان العودة الآمنة والطوعية للنازحين.
Advertisement

حدد البيان أن نقطة التجمع ستكون في الكرنتينا – السوق الشعبي الساعة السادسة صباح يوم الخميس، استعداداً لنقل النازحين ضمن خطة منظمة بالتعاون الكامل بين الدولة اللبنانية وسوريا والمنظمات الدولية، وفق ما نص عليه القانون والإجراءات الدولية المتعلقة بحق العودة.
 
مواضيع ذات صلة
تعثّر المرحلة الأولى من خطّة عودة السوريين
lebanon 24
01/10/2025 13:34:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد قضائي وأمني لبناني في دمشق وعودة مكثفة للنازحين الى بلادهم
lebanon 24
01/10/2025 13:34:42 Lebanon 24 Lebanon 24
منسقية النازحين واللاجئين في دارفور: نناشد منظمة الصحة العالمية التدخّل لمنع كارثة بسبب الكوليرا
lebanon 24
01/10/2025 13:34:42 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق كبير في مخيّم للنازحين السوريين في برالياس (فيديو)
lebanon 24
01/10/2025 13:34:42 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة للأمن العام

المديرية العامة للأمن

أعلنت المديرية العامة

الحكومة اللبنانية

الدولة اللبنانية

المديرية العامة

الصليب الأحمر

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:19 | 2025-10-01
06:14 | 2025-10-01
06:04 | 2025-10-01
06:00 | 2025-10-01
05:54 | 2025-10-01
05:51 | 2025-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24