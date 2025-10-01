28
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
25
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
27
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
10
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الخميس.. المرحلة الثالثة من العودة المنظمة للنازحين السوريين
Lebanon 24
01-10-2025
|
04:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
المديرية العامة للأمن العام
أن المرحلة الثالثة من خطة
الحكومة اللبنانية
المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين ستنظم عبر مركز المصنع الحدودي مع
سوريا
، بالتنسيق مع الدولة
السورية
وبالإشتراك مع منظمات دولية وإنسانية، بما فيها UNHCR و IOM والصليب الأحمر اللبناني، وذلك لضمان العودة الآمنة والطوعية للنازحين.
Advertisement
حدد البيان أن نقطة التجمع ستكون في الكرنتينا – السوق الشعبي الساعة السادسة صباح يوم الخميس، استعداداً لنقل
النازحين
ضمن خطة منظمة بالتعاون الكامل بين
الدولة اللبنانية
وسوريا والمنظمات الدولية، وفق ما نص عليه القانون والإجراءات الدولية المتعلقة بحق العودة.
مواضيع ذات صلة
تعثّر المرحلة الأولى من خطّة عودة السوريين
Lebanon 24
تعثّر المرحلة الأولى من خطّة عودة السوريين
01/10/2025 13:34:42
01/10/2025 13:34:42
Lebanon 24
Lebanon 24
وفد قضائي وأمني لبناني في دمشق وعودة مكثفة للنازحين الى بلادهم
Lebanon 24
وفد قضائي وأمني لبناني في دمشق وعودة مكثفة للنازحين الى بلادهم
01/10/2025 13:34:42
01/10/2025 13:34:42
Lebanon 24
Lebanon 24
منسقية النازحين واللاجئين في دارفور: نناشد منظمة الصحة العالمية التدخّل لمنع كارثة بسبب الكوليرا
Lebanon 24
منسقية النازحين واللاجئين في دارفور: نناشد منظمة الصحة العالمية التدخّل لمنع كارثة بسبب الكوليرا
01/10/2025 13:34:42
01/10/2025 13:34:42
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق كبير في مخيّم للنازحين السوريين في برالياس (فيديو)
Lebanon 24
حريق كبير في مخيّم للنازحين السوريين في برالياس (فيديو)
01/10/2025 13:34:42
01/10/2025 13:34:42
Lebanon 24
Lebanon 24
المديرية العامة للأمن العام
المديرية العامة للأمن
أعلنت المديرية العامة
الحكومة اللبنانية
الدولة اللبنانية
المديرية العامة
الصليب الأحمر
اللبنانية
تابع
قد يعجبك أيضاً
جعجع: الأمن العام يمارس ممارسات بوليسية
Lebanon 24
جعجع: الأمن العام يمارس ممارسات بوليسية
06:19 | 2025-10-01
01/10/2025 06:19:39
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة التربية تتابع درس اقتراح تعديل قانون تنظيم الأقساط المدرسية
Lebanon 24
لجنة التربية تتابع درس اقتراح تعديل قانون تنظيم الأقساط المدرسية
06:14 | 2025-10-01
01/10/2025 06:14:44
Lebanon 24
Lebanon 24
محطات ومغاسل غير مرخصة... ومناشدة
Lebanon 24
محطات ومغاسل غير مرخصة... ومناشدة
06:04 | 2025-10-01
01/10/2025 06:04:24
Lebanon 24
Lebanon 24
خلافات قانون الانتخاب تتمدد.. هل تهدد الاستحقاق النيابي المقبل؟
Lebanon 24
خلافات قانون الانتخاب تتمدد.. هل تهدد الاستحقاق النيابي المقبل؟
06:00 | 2025-10-01
01/10/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جهود للحد من تلوث نهر الليطاني عبر مشاريع صرف صحي متقدمة
Lebanon 24
جهود للحد من تلوث نهر الليطاني عبر مشاريع صرف صحي متقدمة
05:54 | 2025-10-01
01/10/2025 05:54:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزة أرضية تضرب لبنان.. شعر بها سكان هذه المنطقة
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب لبنان.. شعر بها سكان هذه المنطقة
14:19 | 2025-09-30
30/09/2025 02:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
30/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... تعديل رسوم السجل العدليّ لهؤلاء
Lebanon 24
بالصورة... تعديل رسوم السجل العدليّ لهؤلاء
08:13 | 2025-09-30
30/09/2025 08:13:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يسحب "فتيل الإنفجار".. الأمن قبل أي شيء
Lebanon 24
بري يسحب "فتيل الإنفجار".. الأمن قبل أي شيء
12:00 | 2025-09-30
30/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة سوفييتية سابقة ترسل رسالة إلى بوتين.. موقع فرنسي يكشف مضمونها
Lebanon 24
دولة سوفييتية سابقة ترسل رسالة إلى بوتين.. موقع فرنسي يكشف مضمونها
10:30 | 2025-09-30
30/09/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:19 | 2025-10-01
جعجع: الأمن العام يمارس ممارسات بوليسية
06:14 | 2025-10-01
لجنة التربية تتابع درس اقتراح تعديل قانون تنظيم الأقساط المدرسية
06:04 | 2025-10-01
محطات ومغاسل غير مرخصة... ومناشدة
06:00 | 2025-10-01
خلافات قانون الانتخاب تتمدد.. هل تهدد الاستحقاق النيابي المقبل؟
05:54 | 2025-10-01
جهود للحد من تلوث نهر الليطاني عبر مشاريع صرف صحي متقدمة
05:51 | 2025-10-01
التحقيق مع موظف في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.. بماذا اعترف؟
فيديو
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
01/10/2025 13:34:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
01/10/2025 13:34:42
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
01/10/2025 13:34:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24