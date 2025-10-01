الخميس.. المرحلة الثالثة من العودة المنظمة للنازحين السوريين

Advertisement

أعلنت أن المرحلة الثالثة من خطة المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين ستنظم عبر مركز المصنع الحدودي مع ، بالتنسيق مع الدولة وبالإشتراك مع منظمات دولية وإنسانية، بما فيها UNHCR و IOM والصليب الأحمر اللبناني، وذلك لضمان العودة الآمنة والطوعية للنازحين.حدد البيان أن نقطة التجمع ستكون في الكرنتينا – السوق الشعبي الساعة السادسة صباح يوم الخميس، استعداداً لنقل ضمن خطة منظمة بالتعاون الكامل بين وسوريا والمنظمات الدولية، وفق ما نص عليه القانون والإجراءات الدولية المتعلقة بحق العودة.