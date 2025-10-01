28
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
25
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
27
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
10
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"تحالف ثابت"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
01-10-2025
|
04:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
تنقل أطراف مقرّبة من "
الحزب التقدمي
الإشتراكي" أنّ التحالف الإنتخابيّ بين الأخير وحزب "
القوات اللبنانية
" سيكونُ ثابتاً خلال الإنتخابات النيابيّة عام 2026.
Advertisement
وتحدّثت المصادر عن أنَّ "القوات" قد تذهب أكثر نحو توسيع حصّتها النيابيّة ضمن اللوائح التي قد تتحالف فيها مع "الإشتراكي" لاسيما لجهة المرشحين
المسيحيين
، لكن هذا الأمر لم يُحسم بعد أبداً.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
ترامب: لدينا تحالف "عظيم" مع كوريا الجنوبية الآن
Lebanon 24
ترامب: لدينا تحالف "عظيم" مع كوريا الجنوبية الآن
01/10/2025 13:34:48
01/10/2025 13:34:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئاسة الفرنسية: قادة "تحالف الراغبين" بشأن دعم أوكرانيا سيجتمعون غدا
Lebanon 24
الرئاسة الفرنسية: قادة "تحالف الراغبين" بشأن دعم أوكرانيا سيجتمعون غدا
01/10/2025 13:34:48
01/10/2025 13:34:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"تحالف نيابي مستقل" قريبا على الساحة
Lebanon 24
"تحالف نيابي مستقل" قريبا على الساحة
01/10/2025 13:34:48
01/10/2025 13:34:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله"منزعج من تحالف عون-بري
Lebanon 24
"حزب الله"منزعج من تحالف عون-بري
01/10/2025 13:34:48
01/10/2025 13:34:48
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
حزب التقدم
المسيحيين
اللبنانية
المسيح
مسيحي
تابع
قد يعجبك أيضاً
جعجع: الأمن العام يمارس ممارسات بوليسية
Lebanon 24
جعجع: الأمن العام يمارس ممارسات بوليسية
06:19 | 2025-10-01
01/10/2025 06:19:39
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة التربية تتابع درس اقتراح تعديل قانون تنظيم الأقساط المدرسية
Lebanon 24
لجنة التربية تتابع درس اقتراح تعديل قانون تنظيم الأقساط المدرسية
06:14 | 2025-10-01
01/10/2025 06:14:44
Lebanon 24
Lebanon 24
محطات ومغاسل غير مرخصة... ومناشدة
Lebanon 24
محطات ومغاسل غير مرخصة... ومناشدة
06:04 | 2025-10-01
01/10/2025 06:04:24
Lebanon 24
Lebanon 24
خلافات قانون الانتخاب تتمدد.. هل تهدد الاستحقاق النيابي المقبل؟
Lebanon 24
خلافات قانون الانتخاب تتمدد.. هل تهدد الاستحقاق النيابي المقبل؟
06:00 | 2025-10-01
01/10/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جهود للحد من تلوث نهر الليطاني عبر مشاريع صرف صحي متقدمة
Lebanon 24
جهود للحد من تلوث نهر الليطاني عبر مشاريع صرف صحي متقدمة
05:54 | 2025-10-01
01/10/2025 05:54:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزة أرضية تضرب لبنان.. شعر بها سكان هذه المنطقة
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب لبنان.. شعر بها سكان هذه المنطقة
14:19 | 2025-09-30
30/09/2025 02:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
30/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... تعديل رسوم السجل العدليّ لهؤلاء
Lebanon 24
بالصورة... تعديل رسوم السجل العدليّ لهؤلاء
08:13 | 2025-09-30
30/09/2025 08:13:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يسحب "فتيل الإنفجار".. الأمن قبل أي شيء
Lebanon 24
بري يسحب "فتيل الإنفجار".. الأمن قبل أي شيء
12:00 | 2025-09-30
30/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة سوفييتية سابقة ترسل رسالة إلى بوتين.. موقع فرنسي يكشف مضمونها
Lebanon 24
دولة سوفييتية سابقة ترسل رسالة إلى بوتين.. موقع فرنسي يكشف مضمونها
10:30 | 2025-09-30
30/09/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
06:19 | 2025-10-01
جعجع: الأمن العام يمارس ممارسات بوليسية
06:14 | 2025-10-01
لجنة التربية تتابع درس اقتراح تعديل قانون تنظيم الأقساط المدرسية
06:04 | 2025-10-01
محطات ومغاسل غير مرخصة... ومناشدة
06:00 | 2025-10-01
خلافات قانون الانتخاب تتمدد.. هل تهدد الاستحقاق النيابي المقبل؟
05:54 | 2025-10-01
جهود للحد من تلوث نهر الليطاني عبر مشاريع صرف صحي متقدمة
05:51 | 2025-10-01
التحقيق مع موظف في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.. بماذا اعترف؟
فيديو
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
01/10/2025 13:34:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
01/10/2025 13:34:48
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
01/10/2025 13:34:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24