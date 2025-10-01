Advertisement

لبنان

"تحالف ثابت"

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
01-10-2025 | 04:15
تنقل أطراف مقرّبة من "الحزب التقدمي الإشتراكي" أنّ التحالف الإنتخابيّ بين الأخير وحزب "القوات اللبنانية" سيكونُ ثابتاً خلال الإنتخابات النيابيّة عام 2026.
وتحدّثت المصادر عن أنَّ "القوات" قد تذهب أكثر نحو توسيع حصّتها النيابيّة ضمن اللوائح التي قد تتحالف فيها مع "الإشتراكي" لاسيما لجهة المرشحين المسيحيين، لكن هذا الأمر لم يُحسم بعد أبداً.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

حزب التقدم

المسيحيين

اللبنانية

المسيح

مسيحي

خاص "لبنان 24"

