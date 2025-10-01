قاصر تعرّض لهجوم من كلب شارد في الكورة.. ومُناشدات من قبل الأهالي

Advertisement

أُدخل القاصر زيد ربيع إلى بعد تعرضه لهجوم من كلب شارد في منطقة النخلة – ، وفق ما أفادت مندوبة " ".وبحسب مصادر محلية، يعيش سكان البلدة، وخصوصًا الأطفال، حالة من القلق والخوف نتيجة انتشار الكلاب الشاردة في المنطقة، وسط مطالبات للبلدية والجهات المعنية بإيجاد حل سريع للحد من هذه الظاهرة.