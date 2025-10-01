Advertisement

لبنان

قاصر تعرّض لهجوم من كلب شارد في الكورة.. ومُناشدات من قبل الأهالي

Lebanon 24
01-10-2025 | 04:10
أُدخل القاصر زيد ربيع الأيوبي إلى مستشفى الكورة بعد تعرضه لهجوم من كلب شارد في منطقة النخلة – الكورة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
وبحسب مصادر محلية، يعيش سكان البلدة، وخصوصًا الأطفال، حالة من القلق والخوف نتيجة انتشار الكلاب الشاردة في المنطقة، وسط مطالبات للبلدية والجهات المعنية بإيجاد حل سريع للحد من هذه الظاهرة. 
