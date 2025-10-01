الضمان الاجتماعي يلاحق شركات تزوير تسجيل الأجراء

Advertisement

أفادت في أنه استكمالاً للنهج الإصلاحي الذي يعتمده كركي، وخصوصاً على الصعيد الرقابي، سواء على المستشفيات أو المؤسسات والشركات، وحرصاً على حماية حقوق المضمونين وأموال الضمان، تواصل أجهزة الصندوق الرقابية ملاحقة أي خرق للقوانين أو محاولة استغلال غير مشروع لموارد الضمان.وأعلن الصندوق أنه تقدّم بشكوى جزائية أمام المالية في ضد شركتين وأصحابهما بتهمة التزوير وتسجيل أجيرين وهميين للاستفادة من تقديمات الضمان دون وجه حق، وهما: شركة "بيت الأحذية الأنيق ش.م.م" المملوكة للشريكين عمر الحاج أحمد ورامي الحاج أحمد، و شركة "الوادي للتجارة ش.م.م" المملوكة لسامر حسن عجيني.وجاء الادعاء ضد كل من الشركتين والمسؤولين عنهما والأجراء الوهميين (مجموعهم 9)، وكل من يثبت تورطه بجرم التزوير وهدر المال العام والاستفادة من تقديمات الضمان دون وجه حق.وأكد البيان أن الصندوق سيستمر في حماية حقوق المضمونين، ولن يتوانى عن اتخاذ أقسى الإجراءات بحق أي مؤسسة أو شخص يحاول القيام بأعمال تزوير أو تلاعب أو اختلاس أو أي مخالفات، داعياً جميع المؤسسات وأصحاب العمل إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة التي تنظم العلاقة مع الضمان الاجتماعي.