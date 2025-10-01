انفجار صاروخ في منطقة جوسية على الحدود اللبنانية ـ السورية.. وقتيل من الأمن العام السوري

وقع انفجار في منطقة جوسية الحدودية على الحدود ـ ، وفق ما أفادت مندوبة " ".



وتبين لاحقا ان ما حصل ناجم عن انفجار صاروخ من مخلفات الحرب قرب مدرسة جوسية على الحدود اللبنانية ـ السورية من الجهة السورية بين مدرسة جوسيه وكنيسة البلدة أدى إلى سقوط قتيل من الامن العام السوري وإصابة شخصين.