انفجار صاروخ في منطقة جوسية على الحدود اللبنانية ـ السورية.. وقتيل من الأمن العام السوري

وقع انفجار في منطقة جوسية الحدودية على الحدود اللبنانية ـ السورية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وتبين لاحقا ان ما حصل ناجم عن انفجار صاروخ من مخلفات الحرب قرب مدرسة جوسية على الحدود اللبنانية ـ السورية من الجهة السورية بين مدرسة جوسيه وكنيسة البلدة أدى إلى سقوط قتيل من الامن العام السوري وإصابة شخصين.
