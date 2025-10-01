28
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
25
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
27
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
10
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
متقاعدو "الجمارك" يواجهون مصيرهم
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
01-10-2025
|
04:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
كان من المُنتظر أن يحسم مجلس النواب مصير اقتراح القانون
الرامي
إلى إعادة عناصر ورتباء سبق أن تمَّ تسريحهم من الضابطة الجُمركية، لكن "تطيير النصاب" الذي طال الجلستين التشريعيتين يومي الإثنين والثلاثاء أجّل البت بهذا الأمر.
Advertisement
وتتحدث أوساط "الرتباء الجمركيين المتقاعدين" عن ضرورة إنصافهم إسوة بغيرهم من الأفراد والرتباء الذين أعيدَ إلحاقهم بالسلك، لكن المصادر تخوفت من عدم حسم هذا البند قريباً خصوصاً إن لم تُعقد جلسة تشريعية قريباً لاستكمال بنود جدول أعمال جلستيّ الإثنين والثلاثاء.
وقالت المصادر إنَّ "المطلوب من مجلس النواب إنصاف المتقاعدين أسوة بزملائهم، لأن الأزمة أرهقتهم جداً وباتوا متروكين لمصيرهم".
وفعلياً، فإن عدد أفراد
الضابطة الجمركية
المستفيدين من اقتراح القانون الخاص بهم يصلُ إلى 160، وقد جرى تسريحهم من الخدمة في ظل أزمة عام 2019 حينما بلغوا السن القانونيّ للتقاعد، وهو 52 عاماً.
وإثر ذلك، حصل تعديلٌ في
الجمارك
أتاح لمن اقتربوا من بلوغ سن الـ52 عاماً تمديد خدماتهم لسن الـ58، الأمر الذي اعتبره المُسرّحون ظلماً بحقهم، بينما زملاؤهم الذين استفادوا من التعديل بقوا في الخدمة الفعلية وحصلوا على التقديمات والمخصصات.
وللإشارة، فإنه كلما طال أمد إقرار القانون كلما تقلّص عدد المستفيدين منه خصوصاً أولئك الذين تقدموا بالعمر.
في المقابل، فإن رتباء وعناصر من أسلاك أمنية أخرى تمت إعادتهم إلى الخدمة الفعلية حتى وإن أحيلوا للتقاعد على سن الـ52 عاماً، إذ جرى تمديد خدماتهم والتجديد لهم ضمن أسلاكهم حتى سن الـ57 عاماً.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
الجمارك: باخرة الفيول أويل "HAWK III" محجوزة وممنوعة من السفر
Lebanon 24
الجمارك: باخرة الفيول أويل "HAWK III" محجوزة وممنوعة من السفر
01/10/2025 13:35:22
01/10/2025 13:35:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون: نعمل على تحديث أجهزة "السكانر" في الجمارك
Lebanon 24
الرئيس عون: نعمل على تحديث أجهزة "السكانر" في الجمارك
01/10/2025 13:35:22
01/10/2025 13:35:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": العسكريون المتقاعدون ينفّذون تحركاً احتجاجياً في ساحة رياض الصلح
Lebanon 24
"لبنان 24": العسكريون المتقاعدون ينفّذون تحركاً احتجاجياً في ساحة رياض الصلح
01/10/2025 13:35:22
01/10/2025 13:35:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": بدء تحرك العسكريين المتقاعدين في بيروت والشمال
Lebanon 24
"لبنان 24": بدء تحرك العسكريين المتقاعدين في بيروت والشمال
01/10/2025 13:35:22
01/10/2025 13:35:22
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
الضابطة الجمركية
الرامي
فادو
ستين
تشري
ال ج
تابع
قد يعجبك أيضاً
جعجع: الأمن العام يمارس ممارسات بوليسية
Lebanon 24
جعجع: الأمن العام يمارس ممارسات بوليسية
06:19 | 2025-10-01
01/10/2025 06:19:39
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة التربية تتابع درس اقتراح تعديل قانون تنظيم الأقساط المدرسية
Lebanon 24
لجنة التربية تتابع درس اقتراح تعديل قانون تنظيم الأقساط المدرسية
06:14 | 2025-10-01
01/10/2025 06:14:44
Lebanon 24
Lebanon 24
محطات ومغاسل غير مرخصة... ومناشدة
Lebanon 24
محطات ومغاسل غير مرخصة... ومناشدة
06:04 | 2025-10-01
01/10/2025 06:04:24
Lebanon 24
Lebanon 24
خلافات قانون الانتخاب تتمدد.. هل تهدد الاستحقاق النيابي المقبل؟
Lebanon 24
خلافات قانون الانتخاب تتمدد.. هل تهدد الاستحقاق النيابي المقبل؟
06:00 | 2025-10-01
01/10/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جهود للحد من تلوث نهر الليطاني عبر مشاريع صرف صحي متقدمة
Lebanon 24
جهود للحد من تلوث نهر الليطاني عبر مشاريع صرف صحي متقدمة
05:54 | 2025-10-01
01/10/2025 05:54:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزة أرضية تضرب لبنان.. شعر بها سكان هذه المنطقة
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب لبنان.. شعر بها سكان هذه المنطقة
14:19 | 2025-09-30
30/09/2025 02:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
30/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... تعديل رسوم السجل العدليّ لهؤلاء
Lebanon 24
بالصورة... تعديل رسوم السجل العدليّ لهؤلاء
08:13 | 2025-09-30
30/09/2025 08:13:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يسحب "فتيل الإنفجار".. الأمن قبل أي شيء
Lebanon 24
بري يسحب "فتيل الإنفجار".. الأمن قبل أي شيء
12:00 | 2025-09-30
30/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة سوفييتية سابقة ترسل رسالة إلى بوتين.. موقع فرنسي يكشف مضمونها
Lebanon 24
دولة سوفييتية سابقة ترسل رسالة إلى بوتين.. موقع فرنسي يكشف مضمونها
10:30 | 2025-09-30
30/09/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
06:19 | 2025-10-01
جعجع: الأمن العام يمارس ممارسات بوليسية
06:14 | 2025-10-01
لجنة التربية تتابع درس اقتراح تعديل قانون تنظيم الأقساط المدرسية
06:04 | 2025-10-01
محطات ومغاسل غير مرخصة... ومناشدة
06:00 | 2025-10-01
خلافات قانون الانتخاب تتمدد.. هل تهدد الاستحقاق النيابي المقبل؟
05:54 | 2025-10-01
جهود للحد من تلوث نهر الليطاني عبر مشاريع صرف صحي متقدمة
05:51 | 2025-10-01
التحقيق مع موظف في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.. بماذا اعترف؟
فيديو
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
01/10/2025 13:35:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
01/10/2025 13:35:22
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
01/10/2025 13:35:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24