جعجع يستكمل استقبال المجالس البلدية في معراب

يواصل " " استقبال المجالس البلديّة والاختيارية الجديدة في مقر الحزب في معراب، حيث التقى نبحا برئاسة مروان كيروز رئيساً للسنوات الثلاث الأولى وسمير الحدشيتي للسنوات الثلاث الأخيرة، ونائب الرئيس ملحم الحدشيتي والمختار إيلي كيروز.حضر اللقاء منسّق حزب القوات في منطقة إلياس بو رفول، ورئيس مكتب شؤون البلديات في المنسقية شحادة شواح، ورئيس مركز الحزب في البلدة إيلي ضناوي.وقد تناول مع الوفد التطورات العامة في البلاد، بالإضافة إلى شؤون البلدة واحتياجاتها، مؤكدًا على ضرورة التعاون بين السلطات المحلية والحزب لضمان تحقيق مصالح المواطنين وتعزيز التنمية المحلية في البلدة.وأكد أهمية متابعة المشاريع والخطط التطويرية في البلدة، والعمل على تعزيز التواصل بين والحزب لدعم الخطط التنموية ومواجهة التحديات التي قد تواجه البلديات، وذلك في إطار اهتمامه الدائم بالشؤون المحلية والارتباط الوثيق مع المجتمعات في مختلف المناطق .