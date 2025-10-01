Advertisement

لبنان

جعجع يستكمل استقبال المجالس البلدية في معراب

Lebanon 24
01-10-2025 | 04:19
Doc-P-1423875-638949152670154579.png
Doc-P-1423875-638949152670154579.png photos 0
يواصل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع استقبال المجالس البلديّة والاختيارية الجديدة في مقر الحزب في معراب، حيث التقى مجلس بلدية نبحا برئاسة مروان كيروز رئيساً للسنوات الثلاث الأولى وسمير الحدشيتي للسنوات الثلاث الأخيرة، ونائب الرئيس ملحم الحدشيتي والمختار إيلي كيروز.
حضر اللقاء منسّق حزب القوات في منطقة البقاع الشمالي إلياس بو رفول، ورئيس مكتب شؤون البلديات في المنسقية شحادة شواح، ورئيس مركز الحزب في البلدة إيلي ضناوي.

وقد تناول جعجع مع الوفد التطورات العامة في البلاد، بالإضافة إلى شؤون البلدة واحتياجاتها، مؤكدًا على ضرورة التعاون بين السلطات المحلية والحزب لضمان تحقيق مصالح المواطنين وتعزيز التنمية المحلية في البلدة.

وأكد جعجع على أهمية متابعة المشاريع والخطط التطويرية في البلدة، والعمل على تعزيز التواصل بين المجلس البلدي والحزب لدعم الخطط التنموية ومواجهة التحديات التي قد تواجه البلديات، وذلك في إطار اهتمامه الدائم بالشؤون المحلية والارتباط الوثيق مع المجتمعات في مختلف المناطق اللبنانية.
 
المجلس البلدي

نائب الرئيس

مجلس بلدية

اللبنانية

الاختيار

رئيس حزب

