لبنان

رجي يتسلم نسخة عن أوراق اعتماد سفير دولة الإمارات

Lebanon 24
01-10-2025 | 04:39
تسلّم وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي نسخة عن أوراق اعتماد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة فهد سالم سعيد دين الكعبي وتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة.
ورحّب بعودة التمثيل الدبلوماسي الإماراتي في لبنان إلى مستوى سفير بعد الفتور الذي خيّم على العلاقات في الفترة السابقة.

رجي استقبل أيضا سفير جمهورية سريلانكا كابيلا جاياويرا في زيارة وداعية، وشكره على الجهود التي بذلها في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين كما تمنى له التوفيق في مسؤولياته المستقبلية.
 
