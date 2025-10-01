رجي يتسلم نسخة عن أوراق اعتماد سفير دولة الإمارات

Advertisement

تسلّم والمغتربين يوسف رجي نسخة عن أوراق اعتماد سفير فهد سالم سعيد دين الكعبي وتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة.ورحّب بعودة التمثيل الدبلوماسي في إلى مستوى سفير بعد الفتور الذي خيّم على العلاقات في الفترة السابقة.رجي استقبل أيضا سفير سريلانكا كابيلا جاياويرا في زيارة وداعية، وشكره على الجهود التي بذلها في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين كما تمنى له التوفيق في مسؤولياته المستقبلية.