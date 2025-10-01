لجنة مطار رينيه معوض: ماضون حتى تشغيله وفق الأصول ابتداءً من 2026

Advertisement

عقدت لجنة متابعة تشغيل مطار رينيه – القليعات اجتماعًا موسعًا حضره أعضاء ، حيث صدر في ختام اللقاء بيان اعتبر أن الاجتماع يأتي متزامنًا مع مرور 14 عامًا على تأسيس اللجنة. وأوضح البيان أن اللجنة قامت خلال هذه السنوات بسلسلة زيارات إلى المسؤولين من رؤساء حكومات ووزراء أشغال ونواب وطرابلس وبيروت، إضافة إلى مديري مديرية الطيران المدني والهيئات الاقتصادية في وبيروت، وذلك بهدف الضغط والمطالبة بالسير في مسار تأهيل وتشغيل مطار رينيه معوض القليعات، لما له من أهمية اقتصادية وإنمائية لعكار والشمال ولبنان بأسره.وأشار البيان إلى أن الجهود التي بُذلت طوال هذه الفترة مع الناشطين والحراكات والنواب أثمرت أخيرًا بتعهد الحكومة الحالية، برئاسة الرئيس ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، بتشغيل هذا المرفق الهام. وتمت ترجمة هذه التعهدات بخطوات عملية، حيث قام رئيس الحكومة على رأس وفد وزاري بزيارة وتفقد منشآته ومبانيه، قبل أن تباشر الحكومة بتطبيق القانون 481/2002 الذي ينص على تشكيل الهيئة الناظمة للطيران المدني، المعطل منذ 23 عامًا، وذلك بعد تهيئة الأجواء السياسية التي كانت تحول دون تشغيل المطار.وأضاف البيان: "نحن إذ نواكب عمل الحكومة في تنفيذ القوانين المتعلقة بإعادة بناء مطار رينيه معوض وتشغيله وفق الأصول والأنظمة الدولية، نؤكد أننا سنستمر بمتابعة كافة الإجراءات والتدابير لضمان حسن سير الأشغال وبدء التلزيم بعد الانتهاء من الدراسات الاستراتيجية والهندسية وخطة بنائه، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وبالطريقة المناسبة".وختم البيان بالتشديد على مطالبة الحكومة بالبدء فورًا بوضع خطط لتأهيل البنى التحتية وبناء شبكة طرقات حديثة حول المطار لتسهيل الوصول إليه، على أن يتزامن ذلك مع مدة بناء المطار المزمع تلزيمه في العام 2026، ما يضع أمام فرصة إنمائية واقتصادية نوعية.(الوكالة الوطنية)