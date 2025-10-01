التفاح اللبناني في قلب مؤتمر وطني: ثمرة هوية وصمود وتعاون عربي

Advertisement

نظمت بالتعاون مع جامعة الروح – الكسليك المؤتمر الوطني للتفاح اللبناني بعنوان "تحديات ومستقبل"، برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني وحضوره، ومشاركة وزيري الزراعة والمصري عبر تقنية الاتصال عن بعد.المؤتمر الذي حضره نواب وخبراء ومزارعون من مختلف المناطق، شكّل تظاهرة وطنية أكدت أن التفاح اللبناني لم يعد مجرد محصول زراعي، بل رمز وطني يعكس صمود الأرياف .رئيس الجامعة الأب جوزف مكرزل شدد على دور البحث العلمي في دعم الزراعة، فيما كشف للوزارة لويس أن التفاح يغطي أكثر من 14 ألف هكتار وينتج نحو 140 ألف طن سنويًا، أي ما يعادل 16% من الصادرات الزراعية، معتبرًا أنه "يستحق أن يكون ماركة عالمية".الوزيران الأردني والمصري أكدا استعداد بلديهما للتعاون مع في مجالات الزراعة الذكية والتسويق وفتح الأسواق الخارجية، لمواجهة التحديات المشتركة وأبرزها التغير المناخي وارتفاع كلفة الإنتاج.، أكد الوزير هاني أن التفاح اللبناني هو "ثمرة الهوية والصمود"، معلنًا خطة شاملة تقوم على تحسين الإنتاجية، تطوير الصناعات التحويلية، فتح أسواق جديدة، وتطوير البنية التحتية.وخلص المؤتمر إلى توصيات أساسية أبرزها: وقف استيراد التفاح، إطلاق آلية تتبع لضمان الجودة، تعميم الزراعة التعاقدية، فرض وجود مهندس زراعي في مراكز بيع الأدوية، وتعزيز الصناعات الغذائية لزيادة القيمة المضافة.