27
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
24
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
10
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
التفاح اللبناني في قلب مؤتمر وطني: ثمرة هوية وصمود وتعاون عربي
Lebanon 24
01-10-2025
|
05:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
نظمت
وزارة الزراعة
بالتعاون مع جامعة الروح
القدس
– الكسليك المؤتمر الوطني للتفاح اللبناني بعنوان "تحديات ومستقبل"، برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني وحضوره، ومشاركة وزيري الزراعة
الأردني
والمصري عبر تقنية الاتصال عن بعد.
Advertisement
المؤتمر الذي حضره نواب وخبراء ومزارعون من مختلف المناطق، شكّل تظاهرة وطنية أكدت أن التفاح اللبناني لم يعد مجرد محصول زراعي، بل رمز وطني يعكس صمود الأرياف
اللبنانية
.
رئيس الجامعة الأب جوزف مكرزل شدد على دور البحث العلمي في دعم الزراعة، فيما كشف
المدير العام
للوزارة لويس
لحود
أن التفاح يغطي أكثر من 14 ألف هكتار وينتج نحو 140 ألف طن سنويًا، أي ما يعادل 16% من الصادرات الزراعية، معتبرًا أنه "يستحق أن يكون ماركة عالمية".
الوزيران الأردني والمصري أكدا استعداد بلديهما للتعاون مع
لبنان
في مجالات الزراعة الذكية والتسويق وفتح الأسواق الخارجية، لمواجهة التحديات المشتركة وأبرزها التغير المناخي وارتفاع كلفة الإنتاج.
من جهته
، أكد الوزير هاني أن التفاح اللبناني هو "ثمرة الهوية والصمود"، معلنًا خطة شاملة تقوم على تحسين الإنتاجية، تطوير الصناعات التحويلية، فتح أسواق جديدة، وتطوير البنية التحتية.
وخلص المؤتمر إلى توصيات أساسية أبرزها: وقف استيراد التفاح، إطلاق آلية تتبع لضمان الجودة، تعميم الزراعة التعاقدية، فرض وجود مهندس زراعي في مراكز بيع الأدوية، وتعزيز الصناعات الغذائية لزيادة القيمة المضافة.
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
مؤتمر وطني عن التعليم: التربية خط الدفاع الأول لحماية الوطن
Lebanon 24
مؤتمر وطني عن التعليم: التربية خط الدفاع الأول لحماية الوطن
01/10/2025 18:40:48
01/10/2025 18:40:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان ميقاتي: ثروة عائلتنا ثمرة عقود طويلة من العمل والاستثمارات الدولية في قطاعات متنوّعة وذلك قبل تولّينا لأي مهام ومسؤوليات عامة في لبنان
Lebanon 24
بيان ميقاتي: ثروة عائلتنا ثمرة عقود طويلة من العمل والاستثمارات الدولية في قطاعات متنوّعة وذلك قبل تولّينا لأي مهام ومسؤوليات عامة في لبنان
01/10/2025 18:40:48
01/10/2025 18:40:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مؤتمر الذكاء الاصطناعي في لبنان 2025: نحو نموذج لبناني مبتكر ومسؤول
Lebanon 24
مؤتمر الذكاء الاصطناعي في لبنان 2025: نحو نموذج لبناني مبتكر ومسؤول
01/10/2025 18:40:48
01/10/2025 18:40:48
Lebanon 24
Lebanon 24
المؤتمر الشعبي اللبناني يصدر بيانين.. هذا مضمونهما!
Lebanon 24
المؤتمر الشعبي اللبناني يصدر بيانين.. هذا مضمونهما!
01/10/2025 18:40:48
01/10/2025 18:40:48
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
الوكالة الوطنية
المدير العام
اللبنانية
من جهته
الأردني
الأردن
تابع
قد يعجبك أيضاً
السفير البريطاني في لبنان: نأمل تمثيلاً أكبر للمرأة في نتائج إنتخابات الـ2026
Lebanon 24
السفير البريطاني في لبنان: نأمل تمثيلاً أكبر للمرأة في نتائج إنتخابات الـ2026
11:25 | 2025-10-01
01/10/2025 11:25:19
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام بحث مع جابر والبساط مشروع قانون الفجوة المالية والتقى الحجار
Lebanon 24
سلام بحث مع جابر والبساط مشروع قانون الفجوة المالية والتقى الحجار
11:19 | 2025-10-01
01/10/2025 11:19:43
Lebanon 24
Lebanon 24
شهيب بعد لقائه الرئيس عون: التعاطي العقلاني هو الطريق الاقصر لضمان الاستقرار
Lebanon 24
شهيب بعد لقائه الرئيس عون: التعاطي العقلاني هو الطريق الاقصر لضمان الاستقرار
11:15 | 2025-10-01
01/10/2025 11:15:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن غارة كفرا.. بيانٌ من "الصحة"
Lebanon 24
بشأن غارة كفرا.. بيانٌ من "الصحة"
11:09 | 2025-10-01
01/10/2025 11:09:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تطيير الانتخابات بين مصلحة "القوات" و"استعجال الثنائي"
Lebanon 24
تطيير الانتخابات بين مصلحة "القوات" و"استعجال الثنائي"
11:01 | 2025-10-01
01/10/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزة أرضية تضرب لبنان.. شعر بها سكان هذه المنطقة
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب لبنان.. شعر بها سكان هذه المنطقة
14:19 | 2025-09-30
30/09/2025 02:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
30/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يسحب "فتيل الإنفجار".. الأمن قبل أي شيء
Lebanon 24
بري يسحب "فتيل الإنفجار".. الأمن قبل أي شيء
12:00 | 2025-09-30
30/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الطائرات تتحرك.. هل من ضربة قريبة على إيران؟
Lebanon 24
الطائرات تتحرك.. هل من ضربة قريبة على إيران؟
16:30 | 2025-09-30
30/09/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شبان سوريون غادروا لبنان وهذا ما يفعلونه عند النقاط الحدودية
Lebanon 24
شبان سوريون غادروا لبنان وهذا ما يفعلونه عند النقاط الحدودية
01:30 | 2025-10-01
01/10/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:25 | 2025-10-01
السفير البريطاني في لبنان: نأمل تمثيلاً أكبر للمرأة في نتائج إنتخابات الـ2026
11:19 | 2025-10-01
سلام بحث مع جابر والبساط مشروع قانون الفجوة المالية والتقى الحجار
11:15 | 2025-10-01
شهيب بعد لقائه الرئيس عون: التعاطي العقلاني هو الطريق الاقصر لضمان الاستقرار
11:09 | 2025-10-01
بشأن غارة كفرا.. بيانٌ من "الصحة"
11:01 | 2025-10-01
تطيير الانتخابات بين مصلحة "القوات" و"استعجال الثنائي"
10:53 | 2025-10-01
ريفي: سلاح المخيمات في طريقه إلى الحل بالتنسيق مع الدولة
فيديو
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
01/10/2025 18:40:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
01/10/2025 18:40:48
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
01/10/2025 18:40:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24