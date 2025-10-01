Advertisement

لبنان

التفاح اللبناني في قلب مؤتمر وطني: ثمرة هوية وصمود وتعاون عربي

Lebanon 24
01-10-2025 | 05:04
A-
A+
Doc-P-1423891-638949172310048158.png
Doc-P-1423891-638949172310048158.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نظمت وزارة الزراعة بالتعاون مع جامعة الروح القدس – الكسليك المؤتمر الوطني للتفاح اللبناني بعنوان "تحديات ومستقبل"، برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني وحضوره، ومشاركة وزيري الزراعة الأردني والمصري عبر تقنية الاتصال عن بعد.
Advertisement

المؤتمر الذي حضره نواب وخبراء ومزارعون من مختلف المناطق، شكّل تظاهرة وطنية أكدت أن التفاح اللبناني لم يعد مجرد محصول زراعي، بل رمز وطني يعكس صمود الأرياف اللبنانية.

رئيس الجامعة الأب جوزف مكرزل شدد على دور البحث العلمي في دعم الزراعة، فيما كشف المدير العام للوزارة لويس لحود أن التفاح يغطي أكثر من 14 ألف هكتار وينتج نحو 140 ألف طن سنويًا، أي ما يعادل 16% من الصادرات الزراعية، معتبرًا أنه "يستحق أن يكون ماركة عالمية".

الوزيران الأردني والمصري أكدا استعداد بلديهما للتعاون مع لبنان في مجالات الزراعة الذكية والتسويق وفتح الأسواق الخارجية، لمواجهة التحديات المشتركة وأبرزها التغير المناخي وارتفاع كلفة الإنتاج.

من جهته، أكد الوزير هاني أن التفاح اللبناني هو "ثمرة الهوية والصمود"، معلنًا خطة شاملة تقوم على تحسين الإنتاجية، تطوير الصناعات التحويلية، فتح أسواق جديدة، وتطوير البنية التحتية.

وخلص المؤتمر إلى توصيات أساسية أبرزها: وقف استيراد التفاح، إطلاق آلية تتبع لضمان الجودة، تعميم الزراعة التعاقدية، فرض وجود مهندس زراعي في مراكز بيع الأدوية، وتعزيز الصناعات الغذائية لزيادة القيمة المضافة.
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
مؤتمر وطني عن التعليم: التربية خط الدفاع الأول لحماية الوطن
lebanon 24
01/10/2025 18:40:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان ميقاتي: ثروة عائلتنا ثمرة عقود طويلة من العمل والاستثمارات الدولية في قطاعات متنوّعة وذلك قبل تولّينا لأي مهام ومسؤوليات عامة في لبنان
lebanon 24
01/10/2025 18:40:48 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤتمر الذكاء الاصطناعي في لبنان 2025: نحو نموذج لبناني مبتكر ومسؤول
lebanon 24
01/10/2025 18:40:48 Lebanon 24 Lebanon 24
المؤتمر الشعبي اللبناني يصدر بيانين.. هذا مضمونهما!
lebanon 24
01/10/2025 18:40:48 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

الوكالة الوطنية

المدير العام

اللبنانية

من جهته

الأردني

الأردن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:25 | 2025-10-01
11:19 | 2025-10-01
11:15 | 2025-10-01
11:09 | 2025-10-01
11:01 | 2025-10-01
10:53 | 2025-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24