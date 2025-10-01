Advertisement

لبنان

رجي مرحّبًا بعودة التمثيل الإماراتي إلى مستوى سفير في لبنان

Lebanon 24
01-10-2025 | 05:09
A-
A+
Doc-P-1423892-638949175176454317.png
Doc-P-1423892-638949175176454317.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي السفير الإماراتي الجديد فهد سالم سعيد دين الكعبي، الذي سلمه نسخة من أوراق اعتماده، متمنيًا له النجاح في مهامه.
Advertisement

ورحب رجي "بعودة التمثيل الدبلوماسي الإماراتي في لبنان إلى مستوى سفير بعد فترة من الفتور التي خيمت على العلاقات بين البلدين"، مؤكدًا على "أهمية استئناف التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين".

كذلك، استقبل رجي سفير سري لانكا كابيلا جاياويرا في زيارة وداعية، حيث شكره على الجهود التي بذلها في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، متمنيًا له "التوفيق في مهامه المستقبلية".
مواضيع ذات صلة
العجوز مرحبًا بالموفد السعودي: خطوة تعيد لبنان إلى محيطه العربي
lebanon 24
01/10/2025 18:40:55 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير البريطاني في لبنان: نأمل تمثيلاً أكبر للمرأة في نتائج إنتخابات الـ2026
lebanon 24
01/10/2025 18:40:55 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام مرحّباً بخطة ترامب: تكرّس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
lebanon 24
01/10/2025 18:40:55 Lebanon 24 Lebanon 24
رجي يتسلم نسخة عن أوراق اعتماد سفير دولة الإمارات
lebanon 24
01/10/2025 18:40:55 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية

الإماراتي

المستقبل

دبلوماسي

الثنائي

الكعبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:25 | 2025-10-01
11:19 | 2025-10-01
11:15 | 2025-10-01
11:09 | 2025-10-01
11:01 | 2025-10-01
10:53 | 2025-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24