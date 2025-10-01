رجي مرحّبًا بعودة التمثيل الإماراتي إلى مستوى سفير في لبنان

Advertisement

استقبل والمغتربين السفير الجديد فهد سالم سعيد دين ، الذي سلمه نسخة من أوراق اعتماده، متمنيًا له النجاح في مهامه.ورحب رجي "بعودة التمثيل الدبلوماسي الإماراتي في إلى مستوى سفير بعد فترة من الفتور التي خيمت على العلاقات بين البلدين"، مؤكدًا على "أهمية استئناف التعاون بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين".كذلك، استقبل رجي سفير سري لانكا كابيلا جاياويرا في زيارة وداعية، حيث شكره على الجهود التي بذلها في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، متمنيًا له "التوفيق في مهامه المستقبلية".