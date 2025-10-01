27
لبنان
دبوسي استقبل وفد نقابة شاحنات الترانزيت: تطوير النقل الخارجي ضرورة اقتصادية حيوية
Lebanon 24
01-10-2025
|
05:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل
رئيس غرفة التجارة
والصناعة والزراعة في
طرابلس
والشمال، توفيق دبوسي، نقيب مالكي الشاحنات العاملة بالترانزيت للنقل الخارجي، أحمد الخير، على رأس وفد ضمّ أعضاء النقابة، وتم خلال اللقاء بحث مختلف
القضايا
المطلبية المتعلقة بتطوير القطاع، والتحديات المرتبطة بنقل البضائع والمنتجات عبر بوابات العبور البرية.
ولفت دبوسي إلى أن احتضان تطلعات القطاع " يمثل ضرورة حيوية لتطوير حركة النقل الخارجي اللبناني والترانزيت، باعتباره العصب الأساسي لدورة الحياة الاقتصادية، شأنه شأن القطاعات الإنتاجية الأخرى. وأكد على حرص الغرفة على العمل مع النقابة لإيجاد حلول دائمة وعادلة تحقق هذا الهدف".
من جهته
، أوضح النقيب الخير أن الغاية من اللقاء " كانت توجيه الشكر للرئيس دبوسي على اهتمامه المستمر بهموم القطاع، وسعيه الدائم لتوفير كل الظروف الملائمة للاستماع إلى مطالب أصحاب شاحنات الترانزيت للنقل الخارجي. كما جرى التوقف عند إمكانية اعتماد معبر جسر العريضة كمحطة تسهل انسياب البضائع والسلع بطرق منظمة، للتقليل من الضغط الواقع على بوابة المصنع، وتسهيل الإجراءات الإدارية الملائمة" .
وأكد الخير ان النقابة ستعمل على " إعداد مقترحات عملية تُرفع إلى المراجع المختصة، ضمن خطة شاملة تهدف إلى تطوير القطاع وتلبي مطالبه المشروعة من مختلف جوانبها الاقتصادية والاجتماعية، بما يخدم
الاقتصاد الوطني
،لا سيما أنه يشمل شريحة واسعة من اللبنانيين من مختلف المحافظات والمناطق". (الوكالة الوطنية)
