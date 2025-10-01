عيتاني بحث مع وفد البنك الأوروبي آفاق التعاون وتطوير مرفأ بيروت

Advertisement

استقبل مدير عام مرفأ ، في مكتبه اليوم، وفداً من والتنمية، حيث جرى خلال اللقاء التباحث في التعاون المشترك وسبل تعزيز الشراكة في مشاريع حيوية تتصل بالمرفأ وبمستقبله التشغيلي واللوجستي، وذلك ضمن توجه يهدف إلى توسيع مجالات التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة اتصالات يعقدها مرفأ بيروت في سياق العمل على تطوير البنى التحتية، وتحديث ، وتعزيز المعايير البيئية والتشغيلية بما يتلاءم مع المتطلبات العالمية الحديثة.