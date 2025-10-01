Advertisement

لبنان

عيتاني بحث مع وفد البنك الأوروبي آفاق التعاون وتطوير مرفأ بيروت

Lebanon 24
01-10-2025 | 05:23
استقبل رئيس مجلس الإدارة مدير عام مرفأ بيروت عمر عيتاني، في مكتبه اليوم، وفداً من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث جرى خلال اللقاء التباحث في آفاق التعاون المشترك وسبل تعزيز الشراكة في مشاريع حيوية تتصل بالمرفأ وبمستقبله التشغيلي واللوجستي، وذلك ضمن توجه يهدف إلى توسيع مجالات التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة اتصالات يعقدها مرفأ بيروت في سياق العمل على تطوير البنى التحتية، وتحديث الخدمات اللوجستية، وتعزيز المعايير البيئية والتشغيلية بما يتلاءم مع المتطلبات العالمية الحديثة.
