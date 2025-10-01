Advertisement

لبنان

بايراقداريان: نريد انفتاح شبابنا على العالم عبر شراكات دولية

Lebanon 24
01-10-2025 | 05:35
A-
A+
Doc-P-1423909-638949191094634883.jpeg
Doc-P-1423909-638949191094634883.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أجرت وزيرة الشباب والرياضة نورا بايراقداريان، على هامش الاجتماع الرفيع المستوى الذي عقد لمناسبة الذكرى الثلاثين لبرنامج العمل العالمي حول الشباب في مقر الأمم المتحدة، عددا من اللقاءات، كان من بينها الاجتماع مع رئيس مكتب الشباب في الامم المتحدة (UN Youth office) السيد فيليبي بولييه.
Advertisement

وتمحور اللقاء حول إمكانيات التنسيق بين الوزارة والمكتب الأممي، ولا سيما من خلال المنصة الإلكترونية التي تُزمع الوزارة اطلاقها قريبا.

وعرضت بايراقداريان الخطط التي تنوي الوزارة تنفيذها بالتنسيق مع اليونيسيف وصندوق الامم المتحدة للسكان (UNFPA)، فيما شرح بولييه السياسات المعتمدة من قبل المكتب والخطط التنفيذية المرتبطة بها.

وشددت بايراقداريان على ضرورة التلاقي والتفاعل بين الاطر المحلية والدولية في مجالات الشباب، واعتبرت "ان المنصة المرتقب اطلاقها هي المحال المناسب لتطبيق هذا التلاقي، وفتح المجال امام الشباب اللبناني للانفتاح على العالم . (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
بايراقداريان تتفقد منشآت طرابلس والميناء وتطرح شراكات للتأهيل
lebanon 24
01/10/2025 18:41:41 Lebanon 24 Lebanon 24
بايراقداريان: الشباب الركيزة الأساسية رغم التحديات والاعتداءات الإسرائيلية
lebanon 24
01/10/2025 18:41:41 Lebanon 24 Lebanon 24
بايراقداريان والسيّد بحثتا في مجالات التعاون بين وزارتيّ الشباب و"الشؤون الاجتماعية"
lebanon 24
01/10/2025 18:41:41 Lebanon 24 Lebanon 24
ختام يوبيل الشبيبة في روما: صلاة من أجل السلام وتضامن مع شباب العالم
lebanon 24
01/10/2025 18:41:41 Lebanon 24 Lebanon 24

مقر الأمم المتحدة

الوكالة الوطنية

الأمم المتحدة

مكتب الشباب

رئيس مكتب

الرياض

لبنان

رياض

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:25 | 2025-10-01
11:19 | 2025-10-01
11:15 | 2025-10-01
11:09 | 2025-10-01
11:01 | 2025-10-01
10:53 | 2025-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24