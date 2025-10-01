27
لبنان
بايراقداريان: نريد انفتاح شبابنا على العالم عبر شراكات دولية
Lebanon 24
01-10-2025
|
05:35
A-
A+
أجرت وزيرة الشباب والرياضة نورا بايراقداريان، على هامش الاجتماع الرفيع المستوى الذي عقد لمناسبة الذكرى الثلاثين لبرنامج العمل العالمي حول الشباب في
مقر الأمم المتحدة
، عددا من اللقاءات، كان من بينها الاجتماع مع رئيس
مكتب الشباب
في الامم المتحدة (UN Youth office) السيد فيليبي بولييه.
وتمحور اللقاء حول إمكانيات التنسيق بين الوزارة والمكتب الأممي، ولا سيما من خلال المنصة الإلكترونية التي تُزمع الوزارة اطلاقها قريبا.
وعرضت بايراقداريان الخطط التي تنوي الوزارة تنفيذها بالتنسيق مع اليونيسيف وصندوق الامم المتحدة للسكان (UNFPA)، فيما شرح بولييه السياسات المعتمدة من قبل المكتب والخطط التنفيذية المرتبطة بها.
وشددت بايراقداريان على ضرورة التلاقي والتفاعل بين الاطر المحلية والدولية في مجالات الشباب، واعتبرت "ان المنصة المرتقب اطلاقها هي المحال المناسب لتطبيق هذا التلاقي، وفتح المجال امام الشباب اللبناني للانفتاح على العالم . (الوكالة الوطنية)
السفير البريطاني في لبنان: نأمل تمثيلاً أكبر للمرأة في نتائج إنتخابات الـ2026
Lebanon 24
السفير البريطاني في لبنان: نأمل تمثيلاً أكبر للمرأة في نتائج إنتخابات الـ2026
11:25 | 2025-10-01
01/10/2025 11:25:19
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام بحث مع جابر والبساط مشروع قانون الفجوة المالية والتقى الحجار
Lebanon 24
سلام بحث مع جابر والبساط مشروع قانون الفجوة المالية والتقى الحجار
11:19 | 2025-10-01
01/10/2025 11:19:43
Lebanon 24
Lebanon 24
شهيب بعد لقائه الرئيس عون: التعاطي العقلاني هو الطريق الاقصر لضمان الاستقرار
Lebanon 24
شهيب بعد لقائه الرئيس عون: التعاطي العقلاني هو الطريق الاقصر لضمان الاستقرار
11:15 | 2025-10-01
01/10/2025 11:15:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن غارة كفرا.. بيانٌ من "الصحة"
Lebanon 24
بشأن غارة كفرا.. بيانٌ من "الصحة"
11:09 | 2025-10-01
01/10/2025 11:09:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تطيير الانتخابات بين مصلحة "القوات" و"استعجال الثنائي"
Lebanon 24
تطيير الانتخابات بين مصلحة "القوات" و"استعجال الثنائي"
11:01 | 2025-10-01
01/10/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
