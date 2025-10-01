27
بيروت
طرابلس
صور
جبيل
صيدا
جونية
النبطية
زحلة
بعلبك
بشري
بيت الدين
كفردبيان
لبنان
جهود للحد من تلوث نهر الليطاني عبر مشاريع صرف صحي متقدمة
Lebanon 24
01-10-2025
|
05:54
أعلن مجلس الانماء والاعمار أنه سينظم جولة ميدانية يوم السبت في 4 تشرين الأول 2025 في مشاريع الصرف الصحي قيد التنفيذ في حوض الليطاني، وبخاصة مشروع إنشاء محطة تمنين والشبكات العائدة لها، في حضور وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين، ممثل عن
وزير الطاقة
والمياه، رئيس المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية، ورئيس مجلس الانماء والاعمار، ورئيسة مجلس ادارة مؤسسة مياه
البقاع
بولا حاوي، وبمشاركة البلديات المعنية والمؤسسات الدولية المساهمة في التمويل والشركات المنفذة والمشرفة على التنفيذ.
وقال في بيان:"تأتي هذه الجولة بناء لتوجيهات دولة
رئيس مجلس الوزراء
بعد عدة اجتماعات عقدتها الهيئة الوطنية للمياه، برئاسته، حيث جرى التركيز على أولوية تفعيل العمل في مشاريع قطاع الصرف الصحي لاسيما في حوض الليطاني، للحدّ من التلو"ث.
واوضح أن "ما يتداول به عن "هدر" في هذا القطاع هو عار من الصحة"، مؤكدا أن "معظم محطات التكرير التي نفذها مجلس الانماء والاعمار وضعت في الخدمة أو هي قيد التسليم حاليا لمؤسسات المياه المعنية"، شاكرا للاتحاد
الأوروبي
مساهمته في تأمين التمويل للتشغيل والصيانة عبر منظمة اليونيسف". (الوكالة الوطنية)
السفير البريطاني في لبنان: نأمل تمثيلاً أكبر للمرأة في نتائج إنتخابات الـ2026
Lebanon 24
السفير البريطاني في لبنان: نأمل تمثيلاً أكبر للمرأة في نتائج إنتخابات الـ2026
11:25 | 2025-10-01
01/10/2025 11:25:19
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام بحث مع جابر والبساط مشروع قانون الفجوة المالية والتقى الحجار
Lebanon 24
سلام بحث مع جابر والبساط مشروع قانون الفجوة المالية والتقى الحجار
11:19 | 2025-10-01
01/10/2025 11:19:43
Lebanon 24
Lebanon 24
شهيب بعد لقائه الرئيس عون: التعاطي العقلاني هو الطريق الاقصر لضمان الاستقرار
Lebanon 24
شهيب بعد لقائه الرئيس عون: التعاطي العقلاني هو الطريق الاقصر لضمان الاستقرار
11:15 | 2025-10-01
01/10/2025 11:15:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن غارة كفرا.. بيانٌ من "الصحة"
Lebanon 24
بشأن غارة كفرا.. بيانٌ من "الصحة"
11:09 | 2025-10-01
01/10/2025 11:09:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تطيير الانتخابات بين مصلحة "القوات" و"استعجال الثنائي"
Lebanon 24
تطيير الانتخابات بين مصلحة "القوات" و"استعجال الثنائي"
11:01 | 2025-10-01
01/10/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
