لبنان

جهود للحد من تلوث نهر الليطاني عبر مشاريع صرف صحي متقدمة

Lebanon 24
01-10-2025 | 05:54
Doc-P-1423914-638949201952359594.jpg
Doc-P-1423914-638949201952359594.jpg photos 0
أعلن مجلس الانماء والاعمار أنه سينظم جولة ميدانية يوم السبت في 4 تشرين الأول 2025 في مشاريع الصرف الصحي قيد التنفيذ في حوض الليطاني، وبخاصة مشروع إنشاء محطة تمنين والشبكات العائدة لها، في حضور وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين، ممثل عن وزير الطاقة والمياه، رئيس المصلحة الوطنية لنهر الليطاني  الدكتور سامي علوية، ورئيس مجلس الانماء والاعمار، ورئيسة مجلس ادارة مؤسسة مياه البقاع بولا حاوي، وبمشاركة البلديات المعنية والمؤسسات الدولية المساهمة في التمويل والشركات المنفذة والمشرفة على التنفيذ.
وقال في بيان:"تأتي هذه الجولة بناء لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بعد عدة اجتماعات عقدتها الهيئة الوطنية للمياه، برئاسته، حيث جرى التركيز على أولوية تفعيل العمل في مشاريع قطاع الصرف الصحي لاسيما في حوض الليطاني، للحدّ من التلو"ث.

واوضح أن "ما يتداول به عن "هدر" في هذا القطاع هو عار من الصحة"، مؤكدا أن "معظم محطات التكرير التي نفذها مجلس الانماء والاعمار وضعت في الخدمة أو هي قيد التسليم حاليا لمؤسسات المياه المعنية"، شاكرا للاتحاد الأوروبي مساهمته في تأمين التمويل للتشغيل والصيانة عبر منظمة اليونيسف". (الوكالة الوطنية)
