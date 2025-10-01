Advertisement

لبنان

التحقيق مع موظف في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.. بماذا اعترف؟

01-10-2025 | 05:51
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولةقسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
حرصًا منها على حماية المؤسسات العامة وصون المال العام، أجرت مديرية بيروت الإقليميةمكتب بيروت الأولى، تحقيقا قضائيا مع الموظف (أ. خ.) في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، بعد توافر معلومات عن تقاضيه مبالغ مالية لقاء تسهيل طلبات إعفاء من رسوم المياه، وتقديم خدمات مختلفة.

خلال التحقيق، اعترف باستيفاء مبالغ مالية وصلت إلى نحو 2,200 دولار من خمسة مواطنين، مقابل تسديد مستحقات مالية وتقديم خدمات غير قانونية. وقد جرى استرجاع المبالغ كاملة وإعادتها إلى أصحابها.

وأُجري المقتضى القانوني بحقه، بناءً لإشارة القضاء المختص.
 
 
المديرية العامة لأمن الدولة

مديرية بيروت الإقليمية

مؤسسة مياه بيروت

المديرية العامة

قسم الإعلام

أمن الدولة

مكتب بيروت

جبل لبنان.

