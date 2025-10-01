27
لبنان
محطات ومغاسل غير مرخصة... ومناشدة
Lebanon 24
01-10-2025
|
06:04
زار رئيس نقابة اصحاب محطات المحروقات في
لبنان
الدكتور
جورج
البركس مع وفد من
المجلس التنفيذي
، محافظ
بعلبك الهرمل بشير خضر
في مكتبه، وبحث معه في الشؤون والتحديات المتعلقة بمحطات المحروقات في
بعلبك الهرمل
، وما عانته هذه المنطقة جراء الاعتداءات الاسرائيلية.
اثر اللقاء قال البركس:" تأتي هذه الزيارة في اطار جولتنا على المحافظين، حيث تطرق البحث الى طرح الكتاب الموجه من قبل
وزارة الطاقة
والمياه الى
وزارة الداخلية
والبلديات - رقم صادر 431/ص - والذي تطلب فيه اقفال
المحطات
القائمة من دون مصوغ قانوني". اضاف: "تمنينا على سعادته اعطاء اصحاب المحطات مهلة كافية (اقله لنهاية سنة 2026) ليتسنى لهم تحضير ملفاتهم وتسهيل الامور امامهم وتسريع معاملاتهم، ان من ناحية تجديد رخص الاستثمار أو تسوية أوضاع قانونية البناء، للحصول على تراخيص نهائية ورسمية، والسماح للمحطات التي تكون خلال هذه الفترة قد تقدمت بملف تسوية وترخيص أو طلب تجديد رخصة استثمار، بمتابعة عملها طبيعياً وذلك لحين الانتهاء من معاملات الترخيص مع التشديد على تطبيق شرط المسافة المفروضة في المرسوم 5509 وهي 800 متر شعاع دائري".
تابع:"كما شددنا على ضرورة وضع حد لانتشار خزانات تخزين المحروقات، ومغاسل السيارات ومحلات غيار الزيت خارج المحطات و ضرورة اقفالها"، شاكرا للمحافظ "تفهمه واستعداده للمساعدة وفتح الطريق امام الراغبين بتسوية اوضاعهم ،والعمل تحت سقف القانون".
وجدد البركس مناشدته " اصحاب المحطات في لبنان غير المرخصة، العمل على تسوية اوضاع محطاتهم والتقدم بالملفات المطلوبة في اسرع وقت للاستفادة من الفرصة المعطاة لهم، ومن قانون التسويات الساري المفعول للاستحصال على التراخيص القانونية اللازمة". (الوكالة الوطنية)
