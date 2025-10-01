لجنة التربية تتابع درس اقتراح تعديل قانون تنظيم الأقساط المدرسية

Advertisement

عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم برئاسة النائب ، بحضور وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، ومقرر إدكار والنواب : اشرف بيضون، ، حليمة قعقور، و نجاةو تابعت اللجنة دراسة اقتراح القانون الى تعديل أحكام القانون رقم 515 تاريخ 6 حزيران 1996 الذي يرمي إلى تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية، واستمعت الى مجمل الملاحظات من كافة الأطراف المعنية، وستكمل في جلسات لاحقة. (الوكالة الوطنية)