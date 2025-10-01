Advertisement

لبنان

لجنة التربية تتابع درس اقتراح تعديل قانون تنظيم الأقساط المدرسية

Lebanon 24
01-10-2025 | 06:14
عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف  من قبل ظهر اليوم  برئاسة النائب حسن مراد، بحضور وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، ومقرر اللجنة النائب إدكار طرابلسي والنواب : اشرف بيضون، عدنان طرابلسي، حليمة قعقور، اسامة سعد و نجاة عون.
و تابعت اللجنة دراسة اقتراح القانون الرامي الى تعديل أحكام القانون رقم 515 تاريخ 6 حزيران 1996 الذي يرمي إلى تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية، واستمعت الى مجمل الملاحظات من كافة الأطراف المعنية، وستكمل في جلسات لاحقة. (الوكالة الوطنية)
 
الوكالة الوطنية

عدنان طرابلسي

اللجنة النائب

قانون تنظيم

اسامة سعد

حسن مراد

طرابلسي

طرابلس

