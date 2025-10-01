Advertisement

لبنان

من طرابلس.. الريجي تفتح أبوابها لتسلُّم تبغ الشمال

Lebanon 24
01-10-2025 | 06:35
A-
A+

Doc-P-1423936-638949227682934052.jpg
Doc-P-1423936-638949227682934052.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" أنها تبدأ في الأول من تشرين الأول المقبل تسلّم المحاصيل من المزارعين في الشمال
Advertisement
وأوضحت "الريجي" في بيان أصدرته أن عملية التسلّم ستجري في مراكز الشراء في مؤسسة طرابلس.
مواضيع ذات صلة
"الريجي" تعلن موعد تسلّم المحاصيل من المزارعين في الشمال والبقاع
lebanon 24
01/10/2025 18:42:36 Lebanon 24 Lebanon 24
المدارس الرسمية تفتح ابوابها من دون تلاميذ
lebanon 24
01/10/2025 18:42:36 Lebanon 24 Lebanon 24
المدارس تفتح أبوابها مجدداً وسط ارتفاع في التسجيل والأسعار
lebanon 24
01/10/2025 18:42:36 Lebanon 24 Lebanon 24
"الريجي" تداهم مستودعات تهريب تبغ في الحدت وبعبدا
lebanon 24
01/10/2025 18:42:36 Lebanon 24 Lebanon 24

مؤسسة طرابلس

طرابلس

الريجي

الشمال

الري

دارت

تشري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:34 | 2025-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:25 | 2025-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:19 | 2025-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:15 | 2025-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:09 | 2025-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:34 | 2025-10-01
11:25 | 2025-10-01
11:19 | 2025-10-01
11:15 | 2025-10-01
11:09 | 2025-10-01
11:01 | 2025-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24