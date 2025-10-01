حادثة غريبة... هذا ما حدث في إحدى المدارس!

عمدت أمٌ إلى الإعتداء على معلمة في إحدى المدارس في منطقة الضم والفرز - ، بعدما قال لها إبنها إنّه تعرّض للضرب على يدّ معلمته، فور عودته إلى المنزل.

وبحسب معلومات " "، تبيّن أنّ التلميذ مسح رسماً عن وجهه خلال نشاط مدرسيّ، ما ترك آثاراً حمراء على بشرته.

ولاحقاً، اعتذرت الوالدة من المعلمة ومن إدارة المدرسة، لكن إعتذارها رُفِضَ.

وأشارت مصادر إلى أنّ المعلمة تستعدّ لتقديم شكوى، كما أنّ إدارة المدرسة قد تتخذ إجراءً برفض إعادة تسجيل التلميذ.