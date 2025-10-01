Advertisement

لبنان

حادثة غريبة... هذا ما حدث في إحدى المدارس!

Lebanon 24
01-10-2025 | 06:35
عمدت أمٌ إلى الإعتداء على معلمة في إحدى المدارس في منطقة الضم والفرز - طرابلس، بعدما قال لها إبنها إنّه تعرّض للضرب على يدّ معلمته، فور عودته إلى المنزل.
وبحسب معلومات "لبنان 24"، تبيّن أنّ التلميذ مسح رسماً عن وجهه خلال نشاط مدرسيّ، ما ترك آثاراً حمراء على بشرته. 
ولاحقاً، اعتذرت الوالدة من المعلمة ومن إدارة المدرسة، لكن إعتذارها رُفِضَ.
 
 
وأشارت مصادر إلى أنّ المعلمة تستعدّ لتقديم شكوى، كما أنّ إدارة المدرسة قد تتخذ إجراءً برفض إعادة تسجيل التلميذ.
 
 
 
طرابلس

لبنان

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24