لبنان

قبلان: المطلوب وحدة وطنية ومنعة سيادية بعيدًا عن المشاريع الخارجية

Lebanon 24
01-10-2025 | 06:54
Doc-P-1423944-638949238704805022.png
Doc-P-1423944-638949238704805022.png photos 0
أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، بيانا قال فيه : "لأننا في قلب أهم مناسبة مفصلية لجهة واقع البلد ووضعية المنطقة ومطالب السيادة المحلية والإقليمية وما يلزم لحماية لبنان بعد أخطر حرب سيادية على الإطلاق، المطلوب تعزيز وحدتنا وتأكيد شراكتنا وتوظيف إمكاناتنا الداخلية بما يلزم لإنتاج لبنان الجسم الواحد والمنعة السيادية للقرار الوطني بعيداً عن اللعبة الخارجية ومشاريع خرابها".
أضاف :"واللحظة للإستقرار السياسي والإستنهاض الاجتماعي والتوظيف الوطني وتزخيم العمل النيابي للأخذ بإصلاحات اتفاق الطائف الذي يفترض الشروع بانتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي، والعين على "قنبلة صفقة غزة التي كتبها نتنياهو وتبناها ترامب لتصفية القضية الفلسطينية برمّتها، والمطلوب من الأخوة العرب حماية فلسطين حتى لا تضيع بلاد العرب". 
