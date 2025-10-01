قبلان: المطلوب وحدة وطنية ومنعة سيادية بعيدًا عن المشاريع الخارجية

Advertisement

أصدر المفتي ، بيانا قال فيه : "لأننا في قلب أهم مناسبة مفصلية لجهة واقع البلد ووضعية المنطقة ومطالب السيادة المحلية والإقليمية وما يلزم لحماية بعد أخطر حرب سيادية على الإطلاق، المطلوب تعزيز وحدتنا وتأكيد شراكتنا وتوظيف إمكاناتنا الداخلية بما يلزم لإنتاج لبنان الجسم الواحد والمنعة السيادية للقرار الوطني بعيداً عن اللعبة الخارجية ومشاريع خرابها".أضاف :"واللحظة للإستقرار السياسي والإستنهاض الاجتماعي والتوظيف الوطني وتزخيم العمل النيابي للأخذ بإصلاحات الذي يفترض الشروع بانتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي، والعين على "قنبلة صفقة غزة التي كتبها وتبناها لتصفية القضية برمّتها، والمطلوب من الأخوة العرب حماية حتى لا تضيع بلاد العرب".