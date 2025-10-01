"مخبأ لحزب الله وذخائر".. إسرائيل اكتشفته وعمره 20 عاماً!

ذكرت صحيفة " " أن الجيش عثر، الثلاثاء، على مخبأ يحوي مئات الكيلوغرامات من المتفجرات، كان " " زعرها في منطقة على الحدود .

وأوضحت الصحيفة أن ضابطاً في المنطقة اكتشف المتفجرات والتي يبدو أنها كانت مدفونة في مخبأ تحت الأرض شمال القرية، زاعمة أن هذه المتفجرات كان من المقرر استخدامها خلال هجوم لـ"حزب الله" في تشرين الثاني 2005 حينما حاول الأخير اختطاف جنود من الجيش الإسرائيلي.



وعملت حفارة إسرائيلية في الموقع للكشف على المخبأ الكائن في منطقة مدينة، وتقول " " إنه تم حفره عام 2005 قبل اندلاع حرب عام 2006 بين وإسرائيل، وذلك في منطقة كانت اللبنانية حتى تلك الحرب.