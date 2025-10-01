Advertisement

لبنان

"مخبأ لحزب الله وذخائر".. إسرائيل اكتشفته وعمره 20 عاماً!

Lebanon 24
01-10-2025 | 07:00
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي عثر، الثلاثاء، على مخبأ يحوي مئات الكيلوغرامات من المتفجرات، كان "حزب الله" زعرها في منطقة الغجر على الحدود اللبنانية.
 وأوضحت الصحيفة أن ضابطاً في المنطقة اكتشف المتفجرات والتي يبدو أنها كانت مدفونة في مخبأ تحت الأرض شمال القرية، زاعمة أن هذه المتفجرات كان من المقرر استخدامها خلال هجوم لـ"حزب الله" في تشرين الثاني 2005 حينما حاول الأخير اختطاف جنود من الجيش الإسرائيلي.
 

وعملت حفارة إسرائيلية في الموقع للكشف على المخبأ الكائن في منطقة مدينة، وتقول "يديعوت" إنه تم حفره عام 2005 قبل اندلاع حرب تموز عام 2006 بين لبنان وإسرائيل، وذلك في منطقة كانت تحت السيطرة اللبنانية حتى تلك الحرب.
 

وإثر اكتشاف المخبأ يوم أمس الثلاثاء، قامت القوات الإسرائيلية بتفجير الوسائل الحربية، ما أسفر عن وقوع إنفجارات قوية.

