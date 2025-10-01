Advertisement

لبنان

عقيص: لا مبرر لتأجيل الانتخابات

Lebanon 24
01-10-2025 | 07:11
استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوة النائب جورج عقيص وعرض معه للاوضاع العامة في البلاد عموما  لاسيما وزحلة والبقاع خصوصا "في ظل الاوضاع السياسية المتشنجة التي تنذر بعواقب وخيمة ما لم يتم معالجتها بالحكمة والروية".
وقال عقيص بعد اللقاء:" تطرقنا  مع صاحب الغبطة الى اوضاع ابناء الطائفة في لبنان عموما وزحلة والبقاع خصوصا في ظل الاوضاع السائدة، وشددنا على ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري وان كنت ارى ان مشاركة المغتربين تشكل مروحة اوسع للتمثيل الديمقراطي. كما توافقنا على انه لا تتوافر حاليا الاسباب الموجبة لتطييرها او تأجيلها".

وختم:"نأمل ان نتوافق على صيغة تساعدنا على النهوض سريعا بالبلاد وتحقيق الاصلاحات للانطلاق باعدة لبنان الى مكانه الطبيعي على الخريطتين المحلية والاقليمية والدولية". (الوكالة الوطنية)
الوكالة الوطنية

الديمقراطي

الكاثوليك

ديمقراطي

الدستور

البقاع

الطائف

الحكمة

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24