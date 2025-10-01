عقيص: لا مبرر لتأجيل الانتخابات

Advertisement

استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوة النائب عقيص وعرض معه للاوضاع العامة في البلاد عموما لاسيما وزحلة والبقاع خصوصا "في ظل الاوضاع السياسية المتشنجة التي تنذر بعواقب وخيمة ما لم يتم معالجتها بالحكمة والروية".وقال عقيص بعد اللقاء:" تطرقنا مع صاحب الغبطة الى اوضاع ابناء الطائفة في عموما وزحلة والبقاع خصوصا في ظل الاوضاع السائدة، وشددنا على ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري وان كنت ارى ان مشاركة المغتربين تشكل مروحة اوسع للتمثيل . كما توافقنا على انه لا تتوافر حاليا الاسباب الموجبة لتطييرها او تأجيلها".وختم:"نأمل ان نتوافق على صيغة تساعدنا على النهوض سريعا بالبلاد وتحقيق الاصلاحات للانطلاق باعدة لبنان الى مكانه الطبيعي على الخريطتين المحلية والاقليمية والدولية". (الوكالة الوطنية)