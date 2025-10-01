دريان بحث في الأوضاع الوطنية مع التيار الوطني الحر وشخصيات سياسية وقضائية

Advertisement

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وفدا من " " برئاسة النائب جورج عطا الله،الذي قال بعد اللقاء:"تشرفنا اليوم بزيارة صاحب السماحة بوفد من قبل رئيس " الحر" النائب لدعوته للمشاركة في إحتفالنا السنوي الذي نقيمه كل سنة بذكرى 13 تشرين".أضاف :"وكانت مناسبة تداولنا خلالها مع صاحب السماحة في الأمور الوطنية العامة، وأثنينا على دوره وعلى مرجعيته الروحية والوطنية والدور الجامع الذي من الممكن أن تلعبه المرجعيات الروحية وخاصة في هذا الظرف الصعب الذي يمر به البلد على كل المستويات السياسية والوطنية والامنية والاقتصادية والاجتماعية، وقد عرض لنا سماحته تصوره ورؤيته للوضع، وكيف أن إمكانية كل القوى السياسية والمرجعيات الروحية والوطنية تشتغل سويا يدا واحدة وبوعي كامل لتجاوز هذه الظروف الصعبة، وكي نستطيع مع بعضنا أن نعيد ونثبت ركائز إطلاق العجلة السياسية لبناء على مستوى المؤسسات وعلى مستوى حكم الدولة".وتابع :"ونقلنا لسماحته تحيات رئيس " الوطني الحر"، وقد حملنا أيضا التحية لرئيس التيار الوطني الحر".واستقبل الوزير السابق نهاد المشنوق وبحث معه في آخر المستجدات على الساحة والعربية".ومن الزوار : الوزير السابق فراس الأبيض الذي قدم له كتابه بعنوان: " الثبات في وجه العاصفة".والتقى مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي زياد المصري الشعراني وتداول معه في الشؤون العامة. (الوكالة الوطنية)