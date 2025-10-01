برنامج تدريبي جديد للسيدات من بيروت ماراتون

Advertisement

تطلق جمعية " ماراتون" البرنامج التدريبي 510 (المجاني) لسباق السيدات في نسخته الجديدة الأحد 5 تشرين أول. وستكون حصة التدريب الأولى في منطقة واجهة بيروت البحرية.ويعتبر هذا البرنامج محطة تحضيرية من النواحي البدنية والنفسية والصحية والغذائية للسباق الذي تنظمه الجمعية الأحد 23 تشرين الثاني المقبل تحت شعار : "شو قصّتك" إنطلاقاً من شارع الأمير مجيد إرسلان (مقابل مطعم مرشاق) ووصولا الى جادة اللواء وسام الحسن.وستكون مدة البرنامج الزمنية 8 أسابيع، وهي فترة كافية لتحويل المبتدئات والمبتدئين إلى عدائين وعداءات لديهم الثقة والقدرة على إنهاء السباق لمسافة 5 كيلومترات بصورة مريحة وكاملة، خصوصا ان البرنامج يهدف إلى تحويل الأشخاص الذين لم يسبق لهم مزاولة رياضة الركض، إلى عدائين قادرين على إكتشاف قدراتهم الذاتية وتمكينهم من المنافسة.يضم الجهاز الإداري للبرنامج مدربين وأطباء وإختصاصيين في مجال التوعية والإرشاد تحاشيا للإصابات، الى جهاز من المعالجين الفيزيائيين. وقد بلغ عدد المسجلين في البرنامج لتاريخه 300 من السيدات والرجال وتم توزيعهم إلى 25 فريقا على مختلف مناطق وهي : بيروت وطرابلس وصيدا وجونية وعكار وطبرجا وقرنة شهوان. (الوكالة الوطنية)