لبنان

لا زيادة على الرواتب رغم ارتفاع الأقساط

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
01-10-2025 | 07:22
علم "لبنان 24" أنّ العديد من إدارات المدارس لم تُحدّد حتّى اللحظة الإضافة على الأقساط المدرسيّة، على الرغم من بدء العام الدراسيّ.
وبحسب المعلومات، فأن  المعلمين تبلّغوا أنّ لا زيادة على رواتبهم هذا العام، حتّى لو شهدت الأقساط زيادة لافتة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الأقساط المدرسيّة في عدد من المدارس الخاصة ارتفعت إلى 7000 دولار، ما دفع العديد من الأهالي إلى نقل أولادهم إلى مدارس رسميّة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

رادار لبنان24

لبنان 24

خاص "لبنان 24"

