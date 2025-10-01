ضبط كمية كبيرة من الكوكايين في مطار بيروت... كيف كانت مخبأة؟

Advertisement

تمكّنت جمارك مطار - اليوم من ضبط كمية كبيرة من مادة الكوكايين بلغت عشرة كيلوغرامات، كانت بحوزة المسافرة "م. ب." قادمة من أديس أبابا، وقد خُبئت بطريقة "مبتكرة" داخل حقائب سفرها.وتقدّر القيمة السوقية للمضبوطات بنحو مليون ونصف مليون دولار أميركي.وبناءً على إشارة المختصة، تم التحقيق مع المسافرة وتوقيفها، قبل أن تُسلَّم مع المضبوطات إلى المخدرات. (الوكالة الوطنية)