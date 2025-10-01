Advertisement

لبنان

لقاءات سياسية وبلدية في قصر بعبدا

Lebanon 24
01-10-2025 | 07:38
A-
A+
Doc-P-1423967-638949264096846580.jpg
Doc-P-1423967-638949264096846580.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات وزارية وديبلوماسية وسياسية وبلدية، تناولت مواضيع مختلفة ابرزها الانتخابات النيابية المقبلة. وفي هذا الاطار، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار وعرض معه للأوضاع الأمنية في البلاد والتطورات الداخلية.
Advertisement

واطلع الوزير الحجار رئيس الجمهورية على "التحضيرات الجارية في مختلف وحدات وزارة الداخلية والبلديات لاجراء الانتخابات النيابية".
ديبلوماسيا، استقبل الرئيس عون السفير الروسي الكسندر روداكوف، واجرى معه جولة افق تناولت الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الإقليمية واجواء اللقاءات التي عقدها الرئيس عون في نيويورك خلال ترؤس وفد لبنان الى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي قصر بعبدا، الوزير السابق الان حكيم الذي أوضح انه عرض مع الرئيس عون للأوضاع الراهنة في البلاد والتحديات التي يمر بها لبنان"، وقال: "اكدت لفخامة الرئيس ان الجيش اللبناني هو ضامن الامن وحامي السيادة، اما الحلول الاقتصادية فتعود لقدرات اللبنانيين. وقد لمست من فخامة الرئيس ثباتا على مواقفه، واصراره على المضي قدما في سبيل تحقيق المصلحة العليا في اطار اجواء مطمئنة للمرحلة المقبلة".
واستقبل الرئيس عون رئيس بلدية بعبدا الدكتور هنري حلو الذي وجه اليه دعوة لحضور الاحتفال الذي تقيمه البلدية لمناسبة مرور 250 سنة على البدء ببناء سرايا بعبدا، وذلك يومي الجمعة والسبت المقبلين في باحة السرايا.
وعرض الرئيس عون أوضاع مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي مع رئيس مجلس ادارته المدير العام الدكتور محمد الزعتري ورئيس الجسم الطبي الدكتور مصطفى منيمنة، لا سيما حاجات المستشفى والعاملين فيه.

وقد شرح الدكتور الزعتري ما تحقق منذ تعيينه، والإجراءات التي اتخذها لانتظام العمل في المستشفى وتأمين الرعاية للمرضى، لافتا الى انه وضع "خطة عمل من اجل زيادة عدد الاسرة من 110 الى 200 سرير اذا ما توافرت الظروف الملائمة لذلك، من دون أي زيادة في عدد الموظفين، كما تلحظ الخطة زيادة مداخيل المستشفى وإعادة تأهيل بعض اقسامه".

وفي قصر بعبدا، رئيس شركة Cedar Executive وعضو مجلس الإدارة في شركة طيران الشرق الأوسط السيد فؤاد فواز، الذي تداول مع الرئيس عون في الأوضاع العامة. (الوكالة الوطنية)
 
مواضيع ذات صلة
نشاط قصر بعبدا.. لقاءات سياسية ورسائل دعم دبلوماسية
lebanon 24
01/10/2025 18:44:14 Lebanon 24 Lebanon 24
في قصر بعبدا.. سلسلة لقاءات تربوية واقتصادية ودبلوماسية
lebanon 24
01/10/2025 18:44:14 Lebanon 24 Lebanon 24
قصر بعبدا.. لقاءات متعددة على وقع التحضيرات السياسية والدبلوماسية
lebanon 24
01/10/2025 18:44:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس بري غادر قصر بعبدا بعد لقائه الرئيس عون
lebanon 24
01/10/2025 18:44:14 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

وزارة الداخلية

وزير الداخلية

المدير العام

الشرق الأوسط

الرئيس عون

الجمهوري

رئيس عون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:34 | 2025-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:25 | 2025-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:19 | 2025-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:15 | 2025-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:09 | 2025-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:34 | 2025-10-01
11:25 | 2025-10-01
11:19 | 2025-10-01
11:15 | 2025-10-01
11:09 | 2025-10-01
11:01 | 2025-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24