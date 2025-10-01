رازي الحاج: لا حلول من دون إعادة الودائع وتحقيق الثقة المصرفية

Advertisement

استقبل عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج في مكتبه وفدا من ضم:سيريل دوالاي قسم التعاون ، ألكسندر جولي رئيس القسم السياسي، جيمي البسوسي خبير اقتصادي.‎تمحور حول عدد من الملفات الأساسية، أبرزها: قانون إعادة هيكلة المصارف وقانون استرداد الودائع، إضافة إلى الموازنة العامة والوضع الاقتصادي.وشدد النائب الحاج في خلال اللقاء على "أن الهدف اليوم هو إعادة الودائع بقيمتها الحقيقية وخلق سيولة كي يتمكن المودعون من استخدام أموالهم، كما إعادة الثقة بالقطاع المصرفي"، مؤكدا "أن أي حل يجب أن يشكل ضمانة لتحقيق هذا الهدف".وأوضح أن " ليس لديه أي إشكالية في تبني الملاحظات البناءة من اي طرف أتت".أما في ما يتعلق بالاستحقاق الانتخابي، أشار الحاج إلى "أن المعركة الأساسية اليوم تتمثل في إعطاء اللبنانيين المقيمين في الخارج حقهم الكامل بالتصويت لجميع النواب الـ128"، معتبرا "أن بعض الأطراف السياسية تسعى إلى تحجيم هذا الدور وإقصائهم عن المشاركة الكاملة في العملية ، كما تحاول هذه القوى ضرب الاستحقاق الانتخابي لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء وهذا لن نسمح به". (الوكالة الوطنية)