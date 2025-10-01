Advertisement

لبنان

رازي الحاج: لا حلول من دون إعادة الودائع وتحقيق الثقة المصرفية

Lebanon 24
01-10-2025 | 07:40
Doc-P-1423969-638949266118887210.png
Doc-P-1423969-638949266118887210.png photos 0
استقبل عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج في مكتبه وفدا من الاتحاد الأوروبي ضم:سيريل دوالاي نائب رئيس قسم التعاون ، ألكسندر جولي رئيس القسم السياسي، جيمي البسوسي خبير اقتصادي.
‎تمحور النقاش حول عدد من الملفات الأساسية، أبرزها: قانون إعادة هيكلة المصارف وقانون استرداد الودائع، إضافة إلى الموازنة العامة والوضع الاقتصادي.
 
وشدد النائب الحاج في خلال اللقاء على "أن الهدف اليوم هو إعادة الودائع بقيمتها الحقيقية وخلق سيولة كي يتمكن المودعون من استخدام أموالهم، كما إعادة الثقة بالقطاع المصرفي"، مؤكدا "أن أي حل يجب أن يشكل ضمانة لتحقيق هذا الهدف". 
 
وأوضح أن "حزب القوات اللبنانية ليس لديه أي إشكالية في تبني الملاحظات البناءة من اي طرف أتت".
 
أما في ما يتعلق بالاستحقاق الانتخابي، أشار الحاج إلى "أن المعركة الأساسية اليوم تتمثل في إعطاء اللبنانيين المقيمين في الخارج حقهم الكامل بالتصويت لجميع النواب الـ128"، معتبرا "أن بعض الأطراف السياسية تسعى إلى تحجيم هذا الدور وإقصائهم عن المشاركة الكاملة في العملية الانتخابية، كما تحاول هذه القوى ضرب الاستحقاق الانتخابي لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء وهذا لن نسمح به". (الوكالة الوطنية)
