لبنان

بلدية بسكنتا تنظّم مهرجان مواسم التفاح للسنة السابعة على التوالي

Lebanon 24
01-10-2025 | 07:52
تنظم بلدية بسكنتا للسنة السابعة على التوالي، مهرجان مواسم التفاح في 3 و 4 و 5 تشرين الأول في الشارع الرئيسي للبلدة، يتضمن معرضا وسوقا لأنواع المونة البلدية والخضار ومختلف انتاج بسكنتا الحرفي والزراعي وبخاصة التفاح ومشتقاتها وسوقا للمأكولات. 
ويمتد المهرجان على ثلاثة أيام متتالية في أجواء من الموسيقى الراقية ويشهد اقبالا كثيفا من مختلف انحاء لبنان.
ويتضمن مهرجان مواسم التفاح برامج متنوعة منها ممارسة رياضة المشي في ربوع بسكنتا وتنظيم مجموعات لقطاف التفاح وفقرات خاصة للاطفال، كما يتضمن برنامجا خاصا لتلامذة المدارس يجمع بين الشرح الادبي والثقافي في الشخروب حيث ضريح مخائيل نعيمه والشرح العلمي الزراعي.
واوضح نائب رئيس البلدية وسام أبي حيدر ان "مهرجان مواسم التفاح في بسكنتا هو دعوة للفرح بمواسمنا وتفاحنا وساحة للتلاقي والتعرف اكثر عن بسكنتا وعن منتجاتها، وهو يختلف عن غيره من المهرجانات بكونه مهرجانا هادفا وليس لمجرد سماع الموسيقى وتمضية الوقت، وان الهدف الاساسي من وراء هذا المهرجان السنوي هو مساعدة المزارعين في تسويق منتجاتهم مباشرة ومن دون وسيط وتعميم ثقافة الانتاج الزراعي".

وحث أبي حيدر الاهالي على "استصلاح اراضيهم الزراعية وخلق فرصة للتلامذة للتعرف على مختلف مراحل زراعة وانتاج التفاح، كما انه دعوة للفرح بالمواسم والخيرات التي تنتجها ارض بسكنتا وبالمنتجات المشغولة بأيادي ابنائها وهو دعوة لزيارة بسكنتا كموقع سياحي وثقافي وزراعي". (الوكالة الوطنية)
