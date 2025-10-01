Advertisement

لبنان

بول مرقص استقبل وفداً من "القوات اللبنانية"

Lebanon 24
01-10-2025
استقبل وزير الإعلام بول مرقص في مكتبه، مدير جهاز الإعلام والتواصل في حزب "القوات اللبنانية" شارل جبور ومديرة مكتب رئيس الحزب أنطوانيت جعجع.
وبعد اللقاء، أكد جبور" أهمية التنسيق بين الوسائل الإعلامية ووزارة الإعلام"، وقال: "زيارتنا للوزير مرقص جاءت للتشاور والتنسيق، وللإطلاع على الجهود التي تبذلها الوزارة، و لنشد على يده في كل ما يقوم به على مستوى الوزارة والأنشطة المختلفة".

كما استقبل الوزير مرقص الإعلامي نبيل براكس الذي أطلع منه على النشاطات المرتقبة ضمن "ملتقى الإعلام العربي" في بيروت، وأبلغه نيّته إعادة إصدار مجلة "الحدث العربي والدولي" بعد توقّفها خلال فترة جائحة كورونا وتوزيع الطبعة الأولى منها في الملتقى العربي. (الوكالة الوطنية)
 
