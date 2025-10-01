26
لبنان
بول مرقص استقبل وفداً من "القوات اللبنانية"
Lebanon 24
01-10-2025
|
07:54
استقبل
وزير الإعلام
بول
مرقص
في مكتبه، مدير جهاز الإعلام والتواصل في حزب "
القوات اللبنانية
"
شارل
جبور ومديرة مكتب
رئيس الحزب
أنطوانيت
جعجع
.
وبعد اللقاء، أكد جبور" أهمية التنسيق بين الوسائل الإعلامية ووزارة الإعلام"، وقال: "زيارتنا للوزير مرقص جاءت للتشاور والتنسيق، وللإطلاع على الجهود التي تبذلها الوزارة، و لنشد على يده في كل ما يقوم به على مستوى الوزارة والأنشطة المختلفة".
كما استقبل الوزير مرقص الإعلامي نبيل براكس الذي أطلع منه على النشاطات المرتقبة ضمن "ملتقى
الإعلام العربي
" في
بيروت
، وأبلغه نيّته إعادة إصدار مجلة "الحدث العربي والدولي" بعد توقّفها خلال فترة جائحة
كورونا
وتوزيع الطبعة الأولى منها في الملتقى العربي. (الوكالة الوطنية)
