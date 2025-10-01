بول مرقص استقبل وفداً من "القوات اللبنانية"

Advertisement

استقبل بول في مكتبه، مدير جهاز الإعلام والتواصل في حزب " " جبور ومديرة مكتب أنطوانيت .وبعد اللقاء، أكد جبور" أهمية التنسيق بين الوسائل الإعلامية ووزارة الإعلام"، وقال: "زيارتنا للوزير مرقص جاءت للتشاور والتنسيق، وللإطلاع على الجهود التي تبذلها الوزارة، و لنشد على يده في كل ما يقوم به على مستوى الوزارة والأنشطة المختلفة".كما استقبل الوزير مرقص الإعلامي نبيل براكس الذي أطلع منه على النشاطات المرتقبة ضمن "ملتقى " في ، وأبلغه نيّته إعادة إصدار مجلة "الحدث العربي والدولي" بعد توقّفها خلال فترة جائحة وتوزيع الطبعة الأولى منها في الملتقى العربي. (الوكالة الوطنية)