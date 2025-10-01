Advertisement

لبنان

حريق كبير على طريق تعنايل

Lebanon 24
01-10-2025 | 08:04
اندلع حريق كبير داخل "بورة" للسيارات، على طريق تعنايل.
وهرعت فرق الدفاع المدني إلى المكان، وتعمل على إخماد الحريق.
 
 
