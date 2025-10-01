بري استقبل السفير الفنزويلي

استقبل في مقر الرئاسة الثانية في ، سفير الجمهوريّة البوليفاريّة الفنزويليّة في خوسيه غريغوريو بيومورجي موساتيس، في حضور مسؤول مكتب العلاقات الخارجية في حركة "أمل" المهندس ، حيث تم عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

