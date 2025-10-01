Advertisement

لبنان

بري استقبل السفير الفنزويلي

Lebanon 24
01-10-2025 | 08:10
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفير الجمهوريّة البوليفاريّة الفنزويليّة في لبنان خوسيه غريغوريو بيومورجي موساتيس، في حضور مسؤول مكتب العلاقات الخارجية في حركة "أمل" المهندس علي حايك، حيث تم عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
