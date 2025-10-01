Advertisement

لبنان

حمادة: أول تشرين يوم الموت ليكن يوم حياة للبنان الحر المستقل

Lebanon 24
01-10-2025 | 08:12
أدلى عضو اللقاء الديمقراطي النائب مروان حمادة بالتصريح التالي:
أول تشرين الأول 2004 / 2025، يوم الموت الذي أرادوه لي أتمنى أن يكون يوم حياة للجميع وللبنان العربي الحر المستقل".
