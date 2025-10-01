26
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
10
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
لبنان وقطر يطلقان تعاونًا تقنيًا في مكافحة السرطان
Lebanon 24
01-10-2025
|
08:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
قام
وزير الصحة
العامة الدكتور ركان ناصر الدين بزيارة لمقر" جمعية قطر للسرطان" في الدوحة حيث عقد اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني وقام بجولة فيها للإطلاع على آليات عملها وبرامجها التوعوية والإغاثية، وذلك على هامش مشاركته في القمة العالمية للصحة النفسية المنعقدة في قطر.
Advertisement
وقد تركزت الزيارة على سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة السرطان ودعم المرضى في
لبنان
.
وتم التوافق على بدء تعاون تقني مشترك بين جمعية "قطر للسرطان "و"البرنامج الوطني للسرطان في لبنان" بهدف تطوير الإجراءات والبروتوكولات المتعلقة بالكشف المبكر وعلاج الأورام.
كما تناول الاجتماع سبل تطوير آليات التبادل المعرفي والتقني بين الجانبين وذلك بحضور القائم بأعمال السفارة
اللبنانية
في قطر د شانت وارطانيان ومدير مكتب الوزير الدكتور حسان خير الدين ورئيس دائرة المستشفيات والمستوصفات هشام فواز ووفد تقني وإداري من جمعية قطر للسرطان.
عقد وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين اجتماعاً مع
الأمين العام
للهلال الأحمر
القطري
السيد فيصل محمد العمادي، في مقر الهلال الأحمر القطري في الدوحة، وذلك في سياق متابعة زيارته لقطر التي توجه إليها قبل يومين للمشاركة في القمة العالمية للصحة النفسية.
تناول البحث سبل تعزيز الشراكة الإنسانية والاستراتيجية لدعم صمود القطاع الصحي اللبناني، ودعم المشاريع التي تصب في هذا الإطار. وخلال اللقاء، تم التوافق على مشروع جديد لدعم مراكز رعاية صحية أولية إضافية، بهدف توسيع نطاق الخدمات الصحية الأساسية المقدمة للمواطنين. كما تم بحث الخطوات التنفيذية لتوقيع اتفاقية تعاون بين
وزارة الصحة العامة
والهلال الأحمر القطري.
وشكر الوزير ناصر الدين الهلال الأحمر القطري على ما يقدمه من دعم متواصل، مشيداً بشكل خاص بالـدعم السابق للجمعية في تجهيز بعض أقسام السرطان في المستشفيات الحكومية وعدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية، وتمويل مشروع قسطرة القلب في مستشفى الدكتور عبد الله الراسي حلبا الحكومي.
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
هذه مميزات اللقاح الروسي الجديد في مكافحة السرطان!
Lebanon 24
هذه مميزات اللقاح الروسي الجديد في مكافحة السرطان!
01/10/2025 18:45:33
01/10/2025 18:45:33
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الزراعة تطلق حملة رش جوية لمكافحة حشرة الصنوبر في لبنان
Lebanon 24
وزارة الزراعة تطلق حملة رش جوية لمكافحة حشرة الصنوبر في لبنان
01/10/2025 18:45:33
01/10/2025 18:45:33
Lebanon 24
Lebanon 24
إتفاقية تعاون بين جمعية النور التربوية ومعهد تمكين المهني والتقني لتطوير المسارات التعليمية
Lebanon 24
إتفاقية تعاون بين جمعية النور التربوية ومعهد تمكين المهني والتقني لتطوير المسارات التعليمية
01/10/2025 18:45:33
01/10/2025 18:45:33
Lebanon 24
Lebanon 24
عودة حركة القطارات بخطين رئيسيين في ألمانيا بعد أعطال تقنية وأعمال تخريبية
Lebanon 24
عودة حركة القطارات بخطين رئيسيين في ألمانيا بعد أعطال تقنية وأعمال تخريبية
01/10/2025 18:45:33
01/10/2025 18:45:33
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الصحة العامة
الوكالة الوطنية
الأمين العام
وزارة الصحة
وزير الصحة
اللبنانية
القطري
لبنان
تابع
قد يعجبك أيضاً
بتحريض من شريكها اللبناني... عاملة منزلية سورية تسرق مبلغًا ماليًا ومجوهرات وهذا ما حلّ بهما (صورة)
Lebanon 24
بتحريض من شريكها اللبناني... عاملة منزلية سورية تسرق مبلغًا ماليًا ومجوهرات وهذا ما حلّ بهما (صورة)
11:34 | 2025-10-01
01/10/2025 11:34:45
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير البريطاني في لبنان: نأمل تمثيلاً أكبر للمرأة في نتائج إنتخابات الـ2026
Lebanon 24
السفير البريطاني في لبنان: نأمل تمثيلاً أكبر للمرأة في نتائج إنتخابات الـ2026
11:25 | 2025-10-01
01/10/2025 11:25:19
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام بحث مع جابر والبساط مشروع قانون الفجوة المالية والتقى الحجار
Lebanon 24
سلام بحث مع جابر والبساط مشروع قانون الفجوة المالية والتقى الحجار
11:19 | 2025-10-01
01/10/2025 11:19:43
Lebanon 24
Lebanon 24
شهيب بعد لقائه الرئيس عون: التعاطي العقلاني هو الطريق الاقصر لضمان الاستقرار
Lebanon 24
شهيب بعد لقائه الرئيس عون: التعاطي العقلاني هو الطريق الاقصر لضمان الاستقرار
11:15 | 2025-10-01
01/10/2025 11:15:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن غارة كفرا.. بيانٌ من "الصحة"
Lebanon 24
بشأن غارة كفرا.. بيانٌ من "الصحة"
11:09 | 2025-10-01
01/10/2025 11:09:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزة أرضية تضرب لبنان.. شعر بها سكان هذه المنطقة
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب لبنان.. شعر بها سكان هذه المنطقة
14:19 | 2025-09-30
30/09/2025 02:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
30/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يسحب "فتيل الإنفجار".. الأمن قبل أي شيء
Lebanon 24
بري يسحب "فتيل الإنفجار".. الأمن قبل أي شيء
12:00 | 2025-09-30
30/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الطائرات تتحرك.. هل من ضربة قريبة على إيران؟
Lebanon 24
الطائرات تتحرك.. هل من ضربة قريبة على إيران؟
16:30 | 2025-09-30
30/09/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شبان سوريون غادروا لبنان وهذا ما يفعلونه عند النقاط الحدودية
Lebanon 24
شبان سوريون غادروا لبنان وهذا ما يفعلونه عند النقاط الحدودية
01:30 | 2025-10-01
01/10/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:34 | 2025-10-01
بتحريض من شريكها اللبناني... عاملة منزلية سورية تسرق مبلغًا ماليًا ومجوهرات وهذا ما حلّ بهما (صورة)
11:25 | 2025-10-01
السفير البريطاني في لبنان: نأمل تمثيلاً أكبر للمرأة في نتائج إنتخابات الـ2026
11:19 | 2025-10-01
سلام بحث مع جابر والبساط مشروع قانون الفجوة المالية والتقى الحجار
11:15 | 2025-10-01
شهيب بعد لقائه الرئيس عون: التعاطي العقلاني هو الطريق الاقصر لضمان الاستقرار
11:09 | 2025-10-01
بشأن غارة كفرا.. بيانٌ من "الصحة"
11:01 | 2025-10-01
تطيير الانتخابات بين مصلحة "القوات" و"استعجال الثنائي"
فيديو
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
01/10/2025 18:45:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
01/10/2025 18:45:33
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
01/10/2025 18:45:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24