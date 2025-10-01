لبنان وقطر يطلقان تعاونًا تقنيًا في مكافحة السرطان



Advertisement

وقد تركزت الزيارة على سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة السرطان ودعم المرضى في .



وتم التوافق على بدء تعاون تقني مشترك بين جمعية "قطر للسرطان "و"البرنامج الوطني للسرطان في لبنان" بهدف تطوير الإجراءات والبروتوكولات المتعلقة بالكشف المبكر وعلاج الأورام.



كما تناول الاجتماع سبل تطوير آليات التبادل المعرفي والتقني بين الجانبين وذلك بحضور القائم بأعمال السفارة في قطر د شانت وارطانيان ومدير مكتب الوزير الدكتور حسان خير الدين ورئيس دائرة المستشفيات والمستوصفات هشام فواز ووفد تقني وإداري من جمعية قطر للسرطان. قام العامة الدكتور ركان ناصر الدين بزيارة لمقر" جمعية قطر للسرطان" في الدوحة حيث عقد اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني وقام بجولة فيها للإطلاع على آليات عملها وبرامجها التوعوية والإغاثية، وذلك على هامش مشاركته في القمة العالمية للصحة النفسية المنعقدة في قطر.وقد تركزت الزيارة على سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة السرطان ودعم المرضى في .وتم التوافق على بدء تعاون تقني مشترك بين جمعية "قطر للسرطان "و"البرنامج الوطني للسرطان في لبنان" بهدف تطوير الإجراءات والبروتوكولات المتعلقة بالكشف المبكر وعلاج الأورام.كما تناول الاجتماع سبل تطوير آليات التبادل المعرفي والتقني بين الجانبين وذلك بحضور القائم بأعمال السفارة في قطر د شانت وارطانيان ومدير مكتب الوزير الدكتور حسان خير الدين ورئيس دائرة المستشفيات والمستوصفات هشام فواز ووفد تقني وإداري من جمعية قطر للسرطان.

عقد وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين اجتماعاً مع للهلال الأحمر السيد فيصل محمد العمادي، في مقر الهلال الأحمر القطري في الدوحة، وذلك في سياق متابعة زيارته لقطر التي توجه إليها قبل يومين للمشاركة في القمة العالمية للصحة النفسية.



تناول البحث سبل تعزيز الشراكة الإنسانية والاستراتيجية لدعم صمود القطاع الصحي اللبناني، ودعم المشاريع التي تصب في هذا الإطار. وخلال اللقاء، تم التوافق على مشروع جديد لدعم مراكز رعاية صحية أولية إضافية، بهدف توسيع نطاق الخدمات الصحية الأساسية المقدمة للمواطنين. كما تم بحث الخطوات التنفيذية لتوقيع اتفاقية تعاون بين والهلال الأحمر القطري.



وشكر الوزير ناصر الدين الهلال الأحمر القطري على ما يقدمه من دعم متواصل، مشيداً بشكل خاص بالـدعم السابق للجمعية في تجهيز بعض أقسام السرطان في المستشفيات الحكومية وعدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية، وتمويل مشروع قسطرة القلب في مستشفى الدكتور عبد الله الراسي حلبا الحكومي. (الوكالة الوطنية)