تنسيق عسكري وأمني بين لبنان والأردن

التقى الوطني اللواء ميشال منسى في قاعة الاجتماعات في مدينة العُلا بالمملكة في الهاشمية أيمن حسين عبد الله الصفدي.وجرى خلال اللقاء البحث في سبل تعزيز التنسيق الأمني والعسكري بين البلدين، إضافةً إلى التحضيرات الجارية للمؤتمر الداعم للجيش اللبناني. كما نقل الوزير الصفدي موقف الملك عبد الله الثاني الداعم بشكل كامل للمؤسسة العسكرية. (الوكالة الوطنية)