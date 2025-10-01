Advertisement

لبنان

تنسيق عسكري وأمني بين لبنان والأردن

Lebanon 24
01-10-2025
التقى وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في قاعة الاجتماعات في مدينة العُلا بالمملكة العربية السعودية وزير الخارجية في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن حسين عبد الله الصفدي.
وجرى خلال اللقاء البحث في سبل تعزيز التنسيق الأمني والعسكري بين البلدين، إضافةً إلى التحضيرات الجارية للمؤتمر الداعم للجيش اللبناني. كما نقل الوزير الصفدي موقف  الملك عبد الله الثاني الداعم بشكل كامل للمؤسسة العسكرية. (الوكالة الوطنية)
