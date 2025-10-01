26
لبنان
تنسيق عسكري وأمني بين لبنان والأردن
Lebanon 24
01-10-2025
|
08:31
A-
A+
التقى
وزير الدفاع
الوطني اللواء ميشال منسى في قاعة الاجتماعات في مدينة العُلا بالمملكة
العربية السعودية
وزير الخارجية
في
المملكة
الأردنية
الهاشمية أيمن حسين عبد الله الصفدي.
وجرى خلال اللقاء البحث في سبل تعزيز التنسيق الأمني والعسكري بين البلدين، إضافةً إلى التحضيرات الجارية للمؤتمر الداعم للجيش اللبناني. كما نقل الوزير الصفدي موقف الملك عبد الله الثاني الداعم بشكل كامل للمؤسسة العسكرية. (الوكالة الوطنية)
بتحريض من شريكها اللبناني... عاملة منزلية سورية تسرق مبلغًا ماليًا ومجوهرات وهذا ما حلّ بهما (صورة)
Lebanon 24
بتحريض من شريكها اللبناني... عاملة منزلية سورية تسرق مبلغًا ماليًا ومجوهرات وهذا ما حلّ بهما (صورة)
11:34 | 2025-10-01
01/10/2025 11:34:45
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير البريطاني في لبنان: نأمل تمثيلاً أكبر للمرأة في نتائج إنتخابات الـ2026
Lebanon 24
السفير البريطاني في لبنان: نأمل تمثيلاً أكبر للمرأة في نتائج إنتخابات الـ2026
11:25 | 2025-10-01
01/10/2025 11:25:19
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام بحث مع جابر والبساط مشروع قانون الفجوة المالية والتقى الحجار
Lebanon 24
سلام بحث مع جابر والبساط مشروع قانون الفجوة المالية والتقى الحجار
11:19 | 2025-10-01
01/10/2025 11:19:43
Lebanon 24
Lebanon 24
شهيب بعد لقائه الرئيس عون: التعاطي العقلاني هو الطريق الاقصر لضمان الاستقرار
Lebanon 24
شهيب بعد لقائه الرئيس عون: التعاطي العقلاني هو الطريق الاقصر لضمان الاستقرار
11:15 | 2025-10-01
01/10/2025 11:15:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن غارة كفرا.. بيانٌ من "الصحة"
Lebanon 24
بشأن غارة كفرا.. بيانٌ من "الصحة"
11:09 | 2025-10-01
01/10/2025 11:09:33
Lebanon 24
Lebanon 24
