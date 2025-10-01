عيسى الخوري يُجري تعديلاً في منصب المدير العام للصناعة

أصدر جو قراراً حمل الرقم 97/1 تاريخ اليوم 1/10/2025، كلّف فيه رئيس مصلحة التراخيص الصناعية في ملاك لوزارة الصناعة المهندس مروان متى جوهر مهام مدير عام الصناعة بالانابة بالاضافة الى مهامه الأساسية، وذلك لحين تعيين مدير عام أصيل. وألغى قرار تكليف المهندسة شانتال عقل مهام بالانابة. (الوكالة الوطنية)

