لبنان

عيسى الخوري يُجري تعديلاً في منصب المدير العام للصناعة

Lebanon 24
01-10-2025 | 08:38
أصدر وزير الصناعة جو عيسى الخوري قراراً حمل الرقم 97/1 تاريخ اليوم 1/10/2025، كلّف فيه رئيس مصلحة التراخيص الصناعية في ملاك المديرية العامة لوزارة الصناعة المهندس مروان متى جوهر مهام مدير عام الصناعة بالانابة بالاضافة الى مهامه الأساسية، وذلك لحين تعيين مدير عام أصيل. وألغى قرار تكليف المهندسة شانتال عقل مهام المدير العام بالانابة. (الوكالة الوطنية)
