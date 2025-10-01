26
لبنان
بعد تداول أخبار عن العثور على متفجرات... توضيح من بلديّة برج حمود
Lebanon 24
01-10-2025
|
08:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفت بلدية بلدية
برج حمود
وجود متفجرات في نطاقها، وأشارت في بيان إلى أنه "تكاثرت في الآونة الأخيرة ظاهرة قيام مختلف الجهات والافراد بتناقل الاخبار والمعلومات على منصات التواصل الاجتماعي. بعض هؤلاء يقوم بنقل المعلومات بأمانة وحرفيّة، ويؤدي المهمة الاعلامية بمناقبية، واغلبها مؤسسات وشخصيات لها باع طويل في المجال الاعلامي. غير انّ البعض الآخر يسمح لنفسه بنقل اخبار ومعلومات كيفما اتفق، دون تقصي الحقائق والـتأكد من الوقائع، ودون استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة والعليمة".
ولفتت إلى أن "آخر النماذج على هذه الظاهرة ما تم تداوله في نهاية الاسبوع الماضي، عن اكتشاف "متفجرات في
منطقة برج حمود
" ، بينما الواقع هو انّ مكان ايجاد المواد المذكورة يقع خارج برج
حمود
، وطبيعتها مختلفة".
وشددت على أنّ "تداول مثل هذه المعلومات المغلوطة من شأنه أن يؤدي إلى إثارة الهلع والذعر بين الاهالي إلى جانب زعزعة الاستقرار الأمني وقد يؤثر أيضاً سلباً على الاعمال والاسواق التجارية".
أضاف البيان:"إزاء تكرر وتمادي هذه الظاهرة، وبسبب الاضرار المعنوية والإجتماعية والمادية والإقتصادية التي تسببها، تدعو بلدية برج حمود المعنيين الى الاحجام عن تناقل ونشر معلومات دون التأكد من صحتها ودقتها من المراجع المعنية. كما أنّها تحذّر انّها لن تتوانى عن إجراء المقتضيات القانونية بحق الذين يتسببون بالأضرار المعنوية والمادية للمنطقة وأهلها، سواء تم ذلك عن قصد أو غير قصد. كما تتوجه البلدية الى الاهالي والزوار بالدعوة الى استقاء المعلومات من المراجع المعنية، ومن المؤسسات والمصادر الاعلامية الموثوقة والمعروفة، الى جانب الاحجام عن تداول ونشر تلك" الاخبار" غير معروفة المصدر، وغير الموثقة او المؤكدة".
