Advertisement

لبنان

بعد تداول أخبار عن العثور على متفجرات... توضيح من بلديّة برج حمود

Lebanon 24
01-10-2025 | 08:57
A-
A+
Doc-P-1423997-638949312490339409.jpg
Doc-P-1423997-638949312490339409.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفت بلدية بلدية برج حمود وجود متفجرات في نطاقها، وأشارت في بيان إلى أنه "تكاثرت في الآونة الأخيرة ظاهرة قيام مختلف الجهات والافراد بتناقل الاخبار والمعلومات على منصات التواصل الاجتماعي. بعض هؤلاء يقوم بنقل المعلومات بأمانة وحرفيّة، ويؤدي المهمة الاعلامية بمناقبية، واغلبها مؤسسات وشخصيات لها باع طويل في المجال الاعلامي. غير انّ البعض الآخر يسمح لنفسه بنقل اخبار ومعلومات كيفما اتفق، دون تقصي الحقائق والـتأكد من الوقائع، ودون استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة والعليمة".
Advertisement

ولفتت إلى أن "آخر النماذج على هذه الظاهرة ما تم تداوله في نهاية الاسبوع الماضي، عن اكتشاف "متفجرات في منطقة برج حمود" ، بينما الواقع هو انّ مكان ايجاد المواد المذكورة يقع خارج برج حمود، وطبيعتها مختلفة".

وشددت على أنّ "تداول مثل هذه المعلومات المغلوطة من شأنه أن يؤدي إلى إثارة  الهلع والذعر بين الاهالي إلى جانب زعزعة الاستقرار الأمني وقد يؤثر أيضاً سلباً على الاعمال والاسواق التجارية".

أضاف البيان:"إزاء تكرر وتمادي هذه الظاهرة، وبسبب الاضرار المعنوية والإجتماعية والمادية والإقتصادية التي تسببها، تدعو بلدية برج حمود المعنيين الى الاحجام عن تناقل ونشر معلومات دون التأكد من صحتها ودقتها من المراجع المعنية. كما أنّها تحذّر انّها لن تتوانى عن إجراء المقتضيات القانونية بحق الذين يتسببون بالأضرار المعنوية والمادية للمنطقة وأهلها، سواء تم ذلك عن قصد أو غير قصد. كما تتوجه البلدية الى الاهالي والزوار بالدعوة الى استقاء المعلومات من المراجع المعنية، ومن المؤسسات والمصادر الاعلامية الموثوقة والمعروفة، الى جانب الاحجام عن تداول ونشر تلك" الاخبار" غير معروفة المصدر، وغير الموثقة او المؤكدة".
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بعد تداول أخبار عن فساد ورشاوى... بيان للمديرية العامة للشؤون العقارية
lebanon 24
01/10/2025 18:45:52 Lebanon 24 Lebanon 24
اتفاقية تعاون بين AUL – الدكوانة وبلدية برج حمود لدعم طلاب المنطقة
lebanon 24
01/10/2025 18:45:52 Lebanon 24 Lebanon 24
توضيح من مكتب الوزير مكّي: أخبار مفبركة ولا أساس لها من الصحة
lebanon 24
01/10/2025 18:45:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية صيدا توضح خلفيات إخبارها: لم ندّعِ على أي صحافي
lebanon 24
01/10/2025 18:45:52 Lebanon 24 Lebanon 24

منطقة برج حمود

غير معروف

برج حمود

من بلدي

الظاهر

العلي

المعن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:34 | 2025-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:25 | 2025-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:19 | 2025-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:15 | 2025-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:09 | 2025-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:34 | 2025-10-01
11:25 | 2025-10-01
11:19 | 2025-10-01
11:15 | 2025-10-01
11:09 | 2025-10-01
11:01 | 2025-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24