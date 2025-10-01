مرقص: المعرفة بالحقوق البلدية ضرورة لتعزيز الشفافية والمحاسبة

Advertisement

عقد وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص، بالشراكة مع محافظ القاضي مروان عبود ورئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت إبراهيم زيدان، مؤتمرا صحافيا في مبنى البلدية في وسط بيروت، للإعلان عن إطلاق دليل "حقوقك بالبلدية"، الذي يهدف إلى توعية المواطنين على حقوقهم البلدية والخدمات المتاحة لهم ،والتي كان أعدها مرقص مع وفد من القانونيين، في اطار دور وزارة الاعلام التوعوي والارشادي للمواطنين .وتضمن المؤتمر الإعلان عن التحضيرات الجارية لتسمية إحدى حدائق العاصمة باسم "واحة الإعلاميين"، بناء على طلب مرقص، على أن تختار البلدية الموقع الأنسب لهذا المشروع، كما تمنى الوزير مرقص، تكريما للإعلام اللبناني ودوره الحر والرائد في خدمة الحقيقة والمجتمع.بداية، أشاد مرقص بدور الإعلاميين والمراسلين والمصورين الصحافيين وتضحياتهم في سبيل نقل الخبر، مشيرا الى ضرورة تحسين أوضاعهم المادية.وأشاد برئيس وأعضاء المجلس البلدي الجديد الذين "نتوسم بهم خيرا للدفع بعمل المجلس البلدي، خصوصا في العاصمة بيروت التي تشخص اليها الانظار".كما شكرهم على إيلائهم الإعلام "ما يستحقه من تمكين وتركيز للصورة عبر استجابتهم من حيث المبدأ لطلب وزارة الإعلام من بلدية بيروت، بأن يتم تخصيص واحة في العاصمة للاعلاميين وللإعلام، تكرم وتجسد تضحيات وجهود الاعلاميات والاعلاميين، وتمثل رمزية الاعلام الحر والرائد في هذا البلد الذي انخرط ابناؤه وبناته في دول عربية وغربية صديقة لبناء مؤسسات عامرة وادارتها".واشار الى أعداد الاعلاميات والاعلاميين اللبنانيين الموجودين في الفضائيات العربية، وفي غيرها من المؤسسات الرائدة.وأعلن مرقص أنه "تبلغ من رئيس بلدية بيروت، بمباركة من المحافظ وبتلقف من اعضاء المجلس البلدي، أن العمل جار على تعيين المكان على نحو رسمي ونهائي"، وبأنه "اطلع من زيدان على أحد الأمكنة المقترحة".ودعا الى أن يكون هذا المكان "لائقا بتضحيات الاعلاميبن وبرمزية الاعلام الحر في ، وأن يكون في أفضل مكان في بيروت، ليليق بالاعلام اللبناني الرائد".ونوه بجهود الاعلاميين من خلال نقلهم للحقيقة والواقع.كما أعلن وزير الاعلام إطلاقه مع زيدان، دليل "حقوقك بالبلدية"، الذي أعده فريق من الحقوقيين بإشرافه الشخصي، في إطار سلسلة من حقوق المواطن في الاعلام والاطلاع والتواصل، حيث يتضمن اكثر من 100 سؤال وجواب، عبارة عن اسئلة يطرحها الناس، واجوبة مقتبسة من القانون ومن الاجتهاد والفقه وآراء مجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة، جمعت في اطار مبسط ومصور، ليفهم المواطن حقوقه في البلدية.وعاهد بلدية بيروت "وضع جهود الخبراء الذين عملوا على هذا الدليل المتعلق بالتجارة والصناعة والحقوق بالصحة والضرائب او الاعتراض عليها بتصرف المجلس البلدي لبيروت، حتى يتم تحديث الاجوبة في ضوء المستجدات في العمل البلدي، وتكييفها على مستوى بلدية بيروت نظرا لخصوصيتها على مستوى القانون".وردا على سؤال أكد مرقص "ضرورة تجاوب البلدية مع الاعلاميين من خلال لجنة مختصة او ضابط مسؤول، حتى يستطيع الاعلام الحصول على وجهة نظر البلدية بشكل سهل وسريع".، نوه محافظ بيروت بمناقبية وزير الاعلام و"أخلاقه وحرصه على كرامة الاعلاميين في لبنان"، مذكرا بالمخاطر التي تعرض لها الاعلاميون والمراسلون والمصورون خلال الحرب الاخيرة على لبنان، وسقوط وجرحى في صفوفهم.واعتبر انه "ليس غريبا على الجسم الاعلامي ان يدفع الثمن، خصوصا خلال الحرب الاهلية حيث استشهد المئات منهم، وان لا شيء يفيهم تعبهم الا المحبة والوفاء لهم، الذي يبديه حاليا تجاههم الوزير مرقص".وأشاد بخطوة وزير الاعلام إنشاء حديقة لتخليد ذكرى شهداء الصحافة، مقترحا "إنشاء نصب تذكاري باسم شهداء الصحافة، مشابه لنصب الجندي المجهول، يتم وضع لائحة الى جانبه تضم اسماء جميع ".ودعا الاعلاميين الى "الالتزام بالموضوعية والحقيقة ونبذ الفتنة، وعدم اطلاق الاخبار قبل التأكد من صحتها، لأن مفعول الكلمة كالرصاصة، تقتل في بعض الاحيان". (الوكالة الوطنية)