مرقص: نسعى لتعزيز التعاون الإعلامي مع فنزويلا والانفتاح على الإعلام الدولي

استقبل وزير الاعلام المحامي د. بول في مكتبه في الوزارة، سفير فنزويلا في خوسيه فيومورجيه.مرقص بعد اللقاء: "تشرفت بلقاء السفير خوسيه فيومورجيه، وتم التباحث في موضوع التعاون الإعلامي، وخصوصًا في ما يتعلق بإعادة النظر بوضعية وكالة "تيلي سور" في والشرق الأوسط، وهي محطة تلفزيونية ووكالة أنباء ومنصة إعلامية بارزة في أميركا اللاتينية، تغطي فنزويلا وعدداً كبيراً من دول القارتين الأميركيتين".وأضاف: "سهلت للسفير الإجراءات داخل في الأقسام المختصة، من أجل إعادة ترتيب الوضعية القانونية للوكالة، بهدف إقامة مكتب إقليمي لها ينطلق من إلى . وقد بدأت هذه المعاملات تسلك مسارها القانوني المناسب لتفعيل عمل الوكالة من لبنان، بما يعزز التعاون الإعلامي البنّاء بين البلدين".وختم مرقص بالقول: "وعدني السفير بالسعي إلى إقامة جسور تعاون إضافية بين فنزويلا ولبنان، ودعم الإعلام اللبناني ونشكر له هذه الزيارة".كذلك استقبل الوزير مرقص وفداً من المعهد المالي و الحوكمة في جامعة esa ضم رئيس اللجنة التنفيذية أسامة سلمان و نائبة الرئيس منى مكاوي، أمينة السر لارا معكرون، والسكرتير العام للمعهد هادي الأسعد والأعضاء باميلات أبي حمد جمانة يونس و رجا .وكان اللقاء مناسبة للتشاور حول أهمية تعزيز مفاهيم الحوكمة الرشيدة في لبنان، ودور الإعلام في نشر الوعي على الشفافية والمساءلة.كما تم الاتفاق على التعاون المستقبلي بين وزارة الإعلام والمعهد بهدف نشر التوعية على هذا الموضوع. (الوكالة الوطنية)