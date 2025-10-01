الخير يشرف على أعمال تزفيت لتحسين الطرقات في المنية

Advertisement

قام النائب بجولة ميدانية لمتابعة أعمال الصيانة والتزفيت على طريق حمدون والطريق البحري في منطقة .وقد جاءت الجولة في إطار الإشراف المباشر على سير الأعمال والتأكد من دقة التنفيذ وفق المعايير المطلوبة، انطلاقاً من حرص الخير و بلدية المنية على تحسين البنى التحتية وتوفير أفضل الخدمات لأبناء المنطقة وتعزيز سلامة الحركة اليومية للمواطنين. (الوكالة الوطنية)