لبنان

الخير يشرف على أعمال تزفيت لتحسين الطرقات في المنية

Lebanon 24
01-10-2025 | 09:23
قام النائب أحمد الخير بجولة ميدانية لمتابعة أعمال الصيانة والتزفيت على طريق حمدون والطريق البحري في منطقة المنية
وقد جاءت الجولة في إطار الإشراف المباشر على سير الأعمال والتأكد من دقة التنفيذ وفق المعايير المطلوبة، انطلاقاً من حرص الخير و بلدية المنية على تحسين البنى التحتية وتوفير أفضل الخدمات لأبناء المنطقة وتعزيز سلامة الحركة اليومية للمواطنين. (الوكالة الوطنية)
