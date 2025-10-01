Advertisement

لبنان

قائد الجيش استقبل سامي ونديم الجميل

Lebanon 24
01-10-2025 | 09:25
A-
A+
Doc-P-1424007-638949328222758731.png
Doc-P-1424007-638949328222758731.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة النائبَين سامي الجميّل ونديم الجميّل، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نديم الجميّل: على الجيش والقوى الأمنية أن يباشروا فوراً بتطبيق قرار حصر السلاح
lebanon 24
01/10/2025 18:46:42 Lebanon 24 Lebanon 24
نديم الجميّل: لماذا لم يبلّغ حزب الله أفراد الجيش أن المكان مفخخ؟
lebanon 24
01/10/2025 18:46:42 Lebanon 24 Lebanon 24
نديم الجميّل في ذكرى اغتيال بشير الجميّل: لن نقبل بسلاح خارج الدولة
lebanon 24
01/10/2025 18:46:42 Lebanon 24 Lebanon 24
نديم الجميّل: رحل المؤسس بيار الجميّل لكن لم ترحل معه القضية
lebanon 24
01/10/2025 18:46:42 Lebanon 24 Lebanon 24

نديم الجميّل

رودولف هيكل

نديم الجميل

قائد الجيش

نديم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:34 | 2025-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:25 | 2025-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:19 | 2025-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:15 | 2025-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:09 | 2025-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:34 | 2025-10-01
11:25 | 2025-10-01
11:19 | 2025-10-01
11:15 | 2025-10-01
11:09 | 2025-10-01
11:01 | 2025-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24