Advertisement

لبنان

لقاء لبناني–بحريني لبحث تفعيل الشراكة الصحية والتحول الرقمي

Lebanon 24
01-10-2025 | 09:46
A-
A+
Doc-P-1424015-638949340505792154.png
Doc-P-1424015-638949340505792154.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تابع وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين اللقاءات التي يعقدها في قطر في خلال مشاركته في القمة العالمية الوزارية السادسة للصحة النفسية.
Advertisement

والتقى وزير الصحة والسكان المصري الدكتور خالد عبد الغفار الذي شكره الوزير ناصر الدين على ما قدمته وزارة الصحة المصرية لوزارة الصحة اللبنانية في الحرب الأخيرة مشيداً بالتضامن الأخوي بين البلدين.

تطرق الاجتماع إلى نظام التأمين الصحي الشامل الذي بدأت مصر بتطبيقه منذ سنوات. ولفت الوزير ناصر الدين إلى رغبة لبنان في الاستفادة من هذه التجربة، حيث تم الاتفاق على استمرار التنسيق على كافة المستويات، بما فيها التقنية، للاستفادة من الخبرة المصرية في هذا المجال.

وأبدى الوزير ناصر الدين استعداد لبنان لنقل الخبرات اللبنانية في عدة مجالات صحية، بما يؤدي إلى تعزيز صمود النظامين الصحيين.

كذلك عقد الوزير ناصر الدين اجتماعًا مع وزيرة الصحة البحرينية الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن، أكد في خلاله الجانبان على ضرورة تفعيل آليات التعاون الثنائي لخدمة الأهداف الصحية المشتركة في المنطقة.

وتطرق اللقاء بشكل خاص إلى أهمية الرعاية الصحية الأولية كركيزة للأنظمة الصحية، والخبرات المشتركة في تطوير هذا القطاع. كما تم التباحث في مسألة التحول الرقمي في القطاع الصحي، وسبل تبادل الخبرات لتوظيف التقنيات الحديثة في تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية. (الوكالة الوطنية)
 
مواضيع ذات صلة
كمال شحادة يبحث مع نواب البرلمان الأوروبي دعم التحول الرقمي في لبنان
lebanon 24
01/10/2025 18:46:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون عبر شحادة: الأولوية لخدمة الإنسان والتحوّل الرقمي
lebanon 24
01/10/2025 18:46:55 Lebanon 24 Lebanon 24
كرامي: التعليم في لبنان يبدأ رحلة جديدة مع التحول الرقمي
lebanon 24
01/10/2025 18:46:55 Lebanon 24 Lebanon 24
شحادة من راشيا: التحول الرقمي وثورة الذكاء الاصطناعي لم يعودا خيارًا بل ضرورة
lebanon 24
01/10/2025 18:46:55 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

وزارة الصحة

وزير الصحة

اللبنانية

المصرية

الثنائي

البحرين

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:34 | 2025-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:25 | 2025-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:19 | 2025-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:15 | 2025-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:09 | 2025-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:34 | 2025-10-01
11:25 | 2025-10-01
11:19 | 2025-10-01
11:15 | 2025-10-01
11:09 | 2025-10-01
11:01 | 2025-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24