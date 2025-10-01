لقاء لبناني–بحريني لبحث تفعيل الشراكة الصحية والتحول الرقمي

Advertisement

تابع العامة الدكتور ركان ناصر الدين اللقاءات التي يعقدها في قطر في خلال مشاركته في القمة العالمية الوزارية السادسة للصحة النفسية.والتقى وزير الصحة والسكان المصري الدكتور خالد عبد الغفار الذي شكره الوزير ناصر الدين على ما قدمته لوزارة الصحة في الحرب الأخيرة مشيداً بالتضامن الأخوي بين البلدين.تطرق الاجتماع إلى نظام التأمين الصحي الشامل الذي بدأت مصر بتطبيقه منذ سنوات. ولفت الوزير ناصر الدين إلى رغبة في الاستفادة من هذه التجربة، حيث تم الاتفاق على استمرار التنسيق على كافة المستويات، بما فيها التقنية، للاستفادة من الخبرة المصرية في هذا المجال.وأبدى الوزير ناصر الدين استعداد لبنان لنقل الخبرات اللبنانية في عدة مجالات صحية، بما يؤدي إلى تعزيز صمود النظامين الصحيين.كذلك عقد الوزير ناصر الدين اجتماعًا مع وزيرة الصحة البحرينية الدكتورة بنت السيد جواد حسن، أكد في خلاله الجانبان على ضرورة تفعيل آليات التعاون لخدمة الأهداف الصحية المشتركة في المنطقة.وتطرق اللقاء بشكل خاص إلى أهمية الرعاية الصحية الأولية كركيزة للأنظمة الصحية، والخبرات المشتركة في تطوير هذا القطاع. كما تم التباحث في مسألة التحول الرقمي في القطاع الصحي، وسبل تبادل الخبرات لتوظيف التقنيات الحديثة في تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية. (الوكالة الوطنية)