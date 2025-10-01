Advertisement

لبنان

مكي: نعيد بناء الإدارة على أسس الكفاءة والشفافية

Lebanon 24
01-10-2025 | 10:03
A-
A+

Doc-P-1424018-638949351752079047.png
Doc-P-1424018-638949351752079047.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقد لقاء تشاوري ضمن مرحلة "تطلعات أصحاب المصلحة" في حرم جامعة البلمند في الكورة، في إطار خطة "إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030" الذي أطلقته وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية بالتعاون مع قسم العلوم السياسية والشؤون الدولية في البلمند، في حضور وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي، رئيس الجامعة الدكتور الياس وراق، وفاعليات اجتماعية وسياسية من المجتمع الأكاديمي والمدني المعنيين بالشأن العام واسرة الجامعة.
Advertisement

وبحسب بيان الجامعة، "يأتي هذا اللقاء المشترك ليؤكد الشراكة بين القطاعين الأكاديمي والعام، بهدف إشراك الأكاديميا والاستماع إلى أولويات وتوجهات الإصلاح الإداري تعزيزا لمبدأ المشاركة".

وعرض الوزير مكي لرؤية وزارته في تحديث إدارات الدولة ومؤسساتها"، مشيرا إلى أبرز التحديات التي تعرقل فعاليتها "مثل بطء تحديث الوظائف وقدم القوانين والإجراءات، وضعف الهياكل التنظيمية وانخفاض فاعلية منظومة الأجور، إلى جانب هشاشة البنية الرقمية وغياب المساءلة والإفلات من العقاب".

وشدد مكي على أن "مواجهة هذه التحديات تتطلب إعادة بناء القطاع العام على أسس الكفاءة والشفافية بعيدا عن المحسوبيات، وصولا إلى بلورة عقد اجتماعي جديد يعيد الثقة بين المواطن والإدارة".

وتوسع مكي في شرح المراحل الثلاث التي تقوم عليها الخطة، بدءا من "وضع الأسس والرؤية الشاملة، مرورا بإعداد المخطط التوجيهي لإصلاح القطاع العام، وصولا إلى تنفيذ عملية تحول جذري تطال بنية الإدارات والمؤسسات العامة بحلول عام 2030". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
مكي من سرايا صيدا: لولا كفاءة موظفي القطاع العام لما استمرت الدولة
lebanon 24
01/10/2025 18:47:01 Lebanon 24 Lebanon 24
مكي زارالمطران عوده عارضا مشروع تحديث الإدارة العامة "2030"
lebanon 24
01/10/2025 18:47:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الألماني: الحكومة الألمانية تتوقع من إيران أن تعيد بناء الثقة وتسمح بتفتيش منشآتها
lebanon 24
01/10/2025 18:47:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"التقدمي" يطالب بالشفافية والمساعدات وإعادة البناء في السويداء
lebanon 24
01/10/2025 18:47:01 Lebanon 24 Lebanon 24

شؤون التنمية الإدارية

التنمية الإدارية

الوكالة الوطنية

مؤسسات الدولة

رئيس الجامعة

وزارة الدولة

وزير الدولة

الكورة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:34 | 2025-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:25 | 2025-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:19 | 2025-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:15 | 2025-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:09 | 2025-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:34 | 2025-10-01
11:25 | 2025-10-01
11:19 | 2025-10-01
11:15 | 2025-10-01
11:09 | 2025-10-01
11:01 | 2025-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24