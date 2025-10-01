مكي: نعيد بناء الإدارة على أسس الكفاءة والشفافية

Advertisement

عقد لقاء تشاوري ضمن مرحلة "تطلعات أصحاب المصلحة" في حرم جامعة البلمند في ، في إطار خطة "إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030" الذي أطلقته لشؤون بالتعاون مع قسم العلوم السياسية والشؤون الدولية في البلمند، في حضور لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي، الدكتور الياس وراق، وفاعليات اجتماعية وسياسية من المجتمع الأكاديمي والمدني المعنيين بالشأن العام واسرة الجامعة.وبحسب بيان الجامعة، "يأتي هذا اللقاء المشترك ليؤكد الشراكة بين القطاعين الأكاديمي والعام، بهدف إشراك الأكاديميا والاستماع إلى أولويات وتوجهات الإصلاح الإداري تعزيزا لمبدأ المشاركة".وعرض الوزير مكي لرؤية وزارته في تحديث إدارات الدولة ومؤسساتها"، مشيرا إلى أبرز التحديات التي تعرقل فعاليتها "مثل بطء تحديث الوظائف وقدم القوانين والإجراءات، وضعف الهياكل التنظيمية وانخفاض فاعلية منظومة الأجور، إلى جانب هشاشة البنية الرقمية وغياب المساءلة والإفلات من العقاب".وشدد مكي على أن "مواجهة هذه التحديات تتطلب إعادة بناء القطاع العام على أسس الكفاءة والشفافية بعيدا عن المحسوبيات، وصولا إلى بلورة عقد اجتماعي جديد يعيد الثقة بين المواطن والإدارة".وتوسع مكي في شرح المراحل الثلاث التي تقوم عليها الخطة، بدءا من "وضع الأسس والرؤية الشاملة، مرورا بإعداد المخطط التوجيهي لإصلاح القطاع العام، وصولا إلى تنفيذ عملية تحول جذري تطال بنية الإدارات والمؤسسات العامة بحلول عام 2030". (الوكالة الوطنية)